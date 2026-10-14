Nuevas ubicaciones de radares en Montevideo: qué cámaras cambiarán de zona y por qué motivos

La Intendencia de Montevideo (IMM) trabaja en el traslado de dos cámaras fijas para fiscalizar el estacionamiento y detención de vehículos, al tiempo que también reubicará cinco radares de velocidad.

Según supo El País con base en fuentes de la comuna capitalina, todavía se están haciendo obras para reubicar los equipos tecnológicos. Hay que sacarlos de sus puntos de origen para colocarlos nuevamente en otro sitio, y hay que poner la cartelería necesaria en algunos lugares. La IMM irá anunciando a medida que los equipos se pongan en funcionamiento.

Carteles de prohibido estacionar controlado por camaras de vigilancia, carteles de señalizacion vial sobre la calle Goes en el barrio Tres Cruces de Montevideo, ND 20251002, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Qué cámaras fijas cambiarán de ubicación en Montevideo

La cámara fija que controla la prohibición de estacionar y detenerse en Avenida Italia y Avelino Miranda se trasladará hacia Presidente Berro y Avenida Italia. Mientras tanto, la de Colonia y Fernández Crespo se reubicará en General Urquiza y Garibaldi.

De todas formas, tanto en Avenida Italia como en Colonia se mantendrá el control de la prohibición de estacionar y detenerse a través de las cámaras a bordo de los ómnibus que fiscalizan la correcta utilización del carril Solo Bus.

Un ómnibus transita por Avenida Italia en el carril Solo Bus. Foto: archivo El País

Qué radares de velocidad se moverán

Por otro lado, se moverán cinco equipos de fiscalización capaces de medir la velocidad y fiscalizar cruces con semáforos. Uno de ellos es el de José Pedro Varela e Irureta Goyena (sentido este), que pasará a Uruguayana y Turini (sentido norte), "donde durante las obras del Ferrocarril Central funcionaba un equipo y a solicitud de vecinos y vecinas se vuelve a colocar".

El radar de Avenida Italia y Almirón (sentido oeste) se reubicará en Luis Alberto de Herrera y Ayacucho (sentido sur). El equipo de Larrañaga y José Pedro Varela (sentido sur) se relocalizará en Millán y Garzón (sentido oeste), "ya que próximo a la zona hay varios centros de enseñanza", informó la IMM.

"Lo mismo ocurre con el equipo actualmente ubicado en Bulevar Artigas y Hocquart (sentido norte) que pasa a funcionar en Caramurú y Hernani (sentido este), donde también existen centros educativos. Finalmente el equipo ubicado en Bulevar Batlle y Ordóñez y Avenida de las Instrucciones (sentido norte) pasa a ubicarse en Joaquín Suárez y Juan Carlos Blanco (sentido sur), próximo a un centro educativo", añadió la comuna en su publicación.

Al mismo tiempo que se informaron estos cambios, Germán Benítez, director de Movilidad de la IMM, describió que se presentó un proyecto de decreto ante la Junta Departamental de Montevideo con varias medidas relacionadas con la movilidad capitalina, que se suman a otras presentadas en setiembre de 2025.

Entre las medidas presentadas se destaca el retiro de vehículos con matrículas adulteradas, que generen ruidos molestos o que mantengan deudas por multas de tránsito en la capital que superen el valor del vehículo.

El jerarca expresó que el objetivo principal de estas medidas se centra en generar “más seguridad vial y fluidez en el tránsito”, pero también en jerarquizar el transporte público, con la reubicación de radares en distintos puntos de la ciudad.

Sin embargo, Benítez puntualizó: “El 46% de las incidencias que registran los radares no es posible de ser validadas como multas o no, porque el radar no puede leer adecuadamente la matrícula".