IMM compró 8 mil contenedores de forma directa por US$ 246 mil argumentando la urgencia del plan de limpieza

La Intendencia de Montevideo adquirió 8000 nuevos contenedores intradomiciliarios por compra directa. El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó el procedimiento, pero la comuna lo reiteró argumentando la urgencia de avanzar con el plan de limpieza.

El pasado 30 de setiembre, la intendencia adjudicó la compra a ATMA S.A. por US$ 246 440, lo que equivale a cerca de $ 10 millones. Tras esto, el contador delegado del tribunal observó el gasto —como ocurre en numerosos casos— citando el artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). Dicho artículo establece como regla general la adquisición mediante procedimientos competitivos.

El TCR también invocó el artículo 50, relativo a la publicación obligatoria de estos procedimientos en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

Según consta en una resolución del pasado viernes 9, la División Limpieza y Gestión de Residuos de la intendencia argumentó que existen dos licitaciones abreviadas en trámite para la adquisición de contenedores, pero que no permiten disponer de ellos “dentro de los tiempos necesarios para atender las necesidades operativas de la Administración”.

Esto genera un riesgo en la “continuidad y adecuada implementación” del plan que está impulsando la gestión de Mario Bergara, continuó la división.

La idea es que para fines de 2028 haya contenedores intradomiciliarios e intraprediales (recipientes para casas o para complejos de vivienda, respectivamente) en al menos cinco municipios del departamento.

La “progresiva puesta en funcionamiento” del plan requiere “contar con los recursos materiales necesarios en forma oportuna y de acuerdo con el cronograma previsto”, argumentó la comuna.

El 18 de septiembre, la intendencia le solicitó por correo electrónico a las seis empresas que se habían presentado a las licitaciones la cotización de 8.000 contenedores intradomiciliarios.

Especificó que la entrega debería concretarse antes del 20 de octubre, manteniendo el resto de los requisitos y especificaciones técnicas establecidos en las licitaciones.

Solo la empresa ATMA S.A. afirmó estar en condiciones de cumplir con lo solicitado, tanto en las condiciones técnicas como en el plazo de entrega. Por este motivo, la intendencia le adjudicó la compra.

El Tribunal de Cuentas observó el gasto, pero la intendencia resolvió reiterarlo, según constó en la resolución firmada por el intendente Bergara.

Mario Bergara durante la ceremonia de apertura de la Feria Internacional del Libro de Montevideo 2026. Foto: Intendencia de Montevideo.

El plan de la intendencia

Con esta nueva partida de contenedores intradomiciliarios para residuos mezclados, la intendencia prevé acelerar su plan para retirar más de la mitad de los contenedores de la vía pública.

Los recipientes domiciliarios, que están reemplazando a los ubicados en la calle, ya se encuentran disponibles en sectores de diversos barrios como el Cerro, Capurro, Prado Norte, Carrasco Sur y Norte, Bella Italia, La Teja y Malvín, entre otros.

En algunos casos, los vecinos cuentan únicamente con recipientes para residuos mezclados (como los 8.000 adquiridos) y, en otros, también con contenedores para materiales reciclables.

Para lo que resta del año, la intención de la comuna es cubrir la totalidad del Cerro, barrio donde la gestión comunal inauguró este nuevo modelo.

Asimismo, durante este segundo semestre se busca extender el sistema intradomiciliario a Malvín, La Teja, Punta de Rieles, Las Torres y Buceo, según declaró en agosto el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, en diálogo con El País.

Entrega de contenedores en municipio G, 30 de diciembre de 2025 Intendencia de Montevideo

Además de los contenedores intradomiciliarios, la intendencia se encuentra distribuyendo contenedores intraprediales, los cuales son de mayor tamaño y se instalan en el interior de cooperativas y complejos de viviendas.

Para llevar adelante estos cambios, la comuna dispone de fondos extrapresupuestales aprobados a principios de junio por la Junta Departamental, gracias al voto de cuatro ediles opositores. En esa instancia, del total de US$ 260 millones asignados, US$ 50 millones se destinaron al área de limpieza.

El nuevo modelo de recolección funcionará en las zonas de Montevideo cuya trama urbana lo permita, principalmente en las áreas menos céntricas.