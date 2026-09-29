Jutep archivó la denuncia contra Rodrigo Arim por irregularidades en su declaración patrimonial

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) desestimó la acusación contra Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), por la presunta omisión de información en sus declaraciones juradas de bienes e ingresos.

El archivo de la denuncia contó con los votos de la mayoría oficialista, aunque tuvo sus diferencias. Además, el vocal por la oposición, Luis Calabria, se abstuvo de votar la resolución, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País.

Ana Ferraris, presidenta de la Jutep, consideró que el organismo podía valorar plenamente las declaraciones juradas del denunciado y negó que el procedimiento estuviera viciado en las formas. "No corresponde en absoluto hablar de nulidad respecto del proceso investigativo que incluyó la información de las declaraciones juradas del denunciado".

Por su parte, Alfredo Asti, vicepresidente del organismo, también perteneciente al oficialismo, sostuvo que el trabajo de la asesoría letrada presentaba errores. Para Asti, la hipótesis sobre una posible intención inicial de alterar el patrimonio de Arim es “temeraria con los datos que se disponían y ahora corroboran". Además,

En tanto, el vocal por la oposición, Luis Calabria, se abstuvo de votar la resolución y entendió que había elementos para proceder con la investigación. Para Calabria, “los vicios posteriores pueden impedir la continuación del procedimiento, pero no convertir retrospectivamente en inexistentes los indicios advertidos antes”. Además, consideró que su abstención no supone “acompañar una conclusión absolutoria sobre el fondo”.

Cartel en el interior del edificio sede de la Junta de Transparencia y Etica Publica. Foto: Leonardo Mainé

El caso

Arim había sido denunciado en abril de 2025 por no tener regularizada ante la Dirección de Catastro una vivienda que posee en el balneario Solís, en Maldonado.

En su momento, el director de OPP declaró que para la construcción de su casa de veraneo en Solís pidió "el correspondiente permiso de construcción de la Intendencia de Maldonado y el BPS", que ha hecho "todos los aportes" y está "al día en el pago de los tributos".

Pero como "la casa tiene defectos constructivos que requieren de obra adicional", no solicitó el trámite que se conoce como final de obra, motivo por el que, de momento, no ha pagado el Impuesto de Primaria.