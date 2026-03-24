"Hipótesis absolutoria": Calabria apuntó contra Asti por su rol en la investigación a Arim en la Jutep

El director vocal nacionalista de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Luis Calabria, apuntó contra el vicepresidente del organismo, Alfredo Asti, al analizar la investigación de las declaraciones juradas que presentó Rodrigo Arim, exrector de la Universidad de la República (Udelar) y actual titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

En junio pasado, la Jutep recibió una denuncia contra Arim por “presunta omisión de información en el contenido de sus declaraciones juradas de bienes e ingresos”, tal como informó Radio Carve, lo que generó cruces a la interna del directorio durante el último mes.

En las actas de sesión de directorio 1.117 y 1.119 de la Jutep, correspondientes al 12 de febrero y 5 de marzo, respectivamente, la investigación del caso Arim derivó en discrepancias entre Calabria y Asti en torno al proceso que se siguió adelante, que también reavivó las críticas del representante opositor sobre el accionar en el análisis de las declaraciones juradas.

Un informe de la Asesoría Letrada de Jutep, que se dio vista en febrero, concluyó que el caso Arim podría “presumir falta de integridad o completitud en la declaración patrimonial”. Asti luego marcó en un correo electrónico a los directores y la Asesoría Letrada que en el informe “no se maneja la posibilidad de la venta de los dos inmuebles declarados anteriormente por separado y la compra de otro en conjunto por valores similares, Io que no implicaría de por si ninguna irregularidad”.

“Creo que debería pedirse una ampliación del análisis a Declaraciones Juradas (DDJJ) para constatar esta situación con los datos ‘censurados’ de los números de padrones y otras identificaciones", agregó el vicepresidente del organismo en esa fecha.

Asti marcó en la sesión del 5 de marzo que, “en virtud de las dudas expresadas sobre el trámite en este caso y las presunciones (con graves inferencias) que se realizaron y que por no manejarse otras presunciones (que el caso dejaba abiertas) podían dejar muy mal parada a la Jutep, fue que se solicitó a la profesional (economista) destinada del análisis de las DDJJ un informe sobre la variación de la situación patrimonial”.

De ese análisis, “surge que hubo venta de dos inmuebles, cada uno propiedad de uno de los cónyuges y compra de otro en común que explica el destino de los fondos resultante de la venta del inmueble de Arim (que la Asesoría Letrada había puesto como presunción de ocultamiento) sin ninguna irregularidad evidente (salvo en Io referido al régimen ganancial, pero sin impacto sobre el patrimonio total del matrimonio)”, señaló Asti.

El vicepresidente reconoció que dicho informe y sus circunstancias “deberían ser incluidas en el expediente como reclamo el director vocal y compartimos plenamente”. El proceso continuó con la vista del expediente original a Arim, que ya respondió, y se esperan “nuevos informes”, agregó Asti.

Luis Calabria. Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

Respuesta

Calabria marcó su “especial preocupación institucional y jurídica”, en torno al “tratamiento irregular de expedientes relativos a declaraciones juradas”, en la sesión del 5 de marzo. El director opositor denunció un “apartamiento del procedimiento” tanto en el caso Arim, como en el caso del senador Andrés Ojeda, cuando se analizó la suba patrimonial declarada.

El nacionalista apuntó que con la revisión del “contenido reservado” de la declaración jurada de Arim hubo una “vulneración directa del régimen legal de reserva que ampara las Declaraciones Juradas previsto en la Ley N°17.060”, porque “no se verifica fundamento jurídico suficiente” para tal paso.

“Este hecho, de haber procedido a revisar los datos reservados, en este caso del ex rector, es a nuestro criterio, de especial gravedad institucional, sobre todo porque no constituye un episodio aislado, sino que se suma a otras situaciones ya señaladas oportunamente, que revelan apartamientos procedimentales relevantes”, dijo Calabria.

También apuntó que el pedido de Asti de un informe patrimonial adicional para despejar determinadas presunciones que podían "dejar muy mal parada a la Jutep", cambia el eje del análisis. “El parámetro que debe orientar la actuación del organismo no puede ser el impacto institucional que determinadas hipotesis puedan tener, sino exclusivamente la necesidad de esclarecer los hechos mediante los procedimientos legalmente establecidos”, dijo el blanco.

Calabria además criticó el correo electrónico que envió Asti a la Asesoría Letrada. “Cuando un integrante del órgano jerárquico introduce, en el marco de un análisis técnico aun en curso, una explicación destinada a descartar anticipadamente la eventualidad de irregularidades, ello puede proyectar-al menos en apariencia- un esfuerzo argumental orientado a construir una hipótesis absolutoria respecto del sujeto obligado antes de que el propio proceso de verificación técnica haya concluido”, puntualizó el abogado nacionalista.

A juicio del director blanco, esta situación, entre otras “evidencia una desviación relevante en la forma de conducción procedimental del organismo, y plantea los problemas de regularidad e integridad procedimental”. “Resulta objetivamente verificable en esas actuaciones ‘selectivas’, una diferencia en la intensidad y modalidad de intervención según el caso considerado”, lanzó.

Variación en dos años

En las declaraciones juradas que presentó Arim, disponibles en la página web de Jutep, hay datos del exrector y su cónyuge. Arim declaró en noviembre de 2022 activos por $ 8.243.955, pasivos por $ 2.971.824 y un patrimonio neto de $ 5.272.130. Mientras que su pareja declaró $ 24.665.000 de activos, $ 55.000 de pasivos y un patrimonio neto de $ 24.610.000.

Dos años después, en noviembre de 2024, el exrector declaró activos por $ 8.303.088, pasivos por $ 1.246.000 y un patrimonio neto de $ 7.057.088. Entre lo descrito en la declaración surge el 50% de una camioneta Nissan del año 2021 por "$ 882".

Su pareja, en tanto, declaró en 2024 activos por $ 8.414.100, $ 40.000 de pasivos y $ 8.374.100 de patrimonio neto. La esposa de Arim declaró activos inmuebles por $ 23.655.000 en 2022, y dos años después, esta cifra era $ 8.150.000. Mientras que en los depósitos y vehículos no hubo casi cambios entre un año y otro.

Investigan actuación de Irene Moreira

La Jutep avanza en el fallo de otras personalidades políticas. Hace tres años, se abrió una investigación, de oficio, sobre el “proceder administrativo” de la exministra de Vivienda, la cabildante Irene Moreira, tras la asignación directa de viviendas, lo que derivó en su renuncia al cargo, el 8 de mayo de 2023.

En la sesión del 26 de febrero, el directorio de Jutep procedió a dar vista del expediente, tal como surge en el acta 1118. Este paso ocurre cuando existen conclusiones negativas en torno al caso, para que puedan brindar sus descargos.