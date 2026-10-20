Céntrica avenida tendrá una nueva ciclovía que conectará el centro con el oeste de Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que a partir del martes 20 de octubre comenzarán los trabajos de acondicionamiento en la avenida General Rondeau para la construcción de una futura ciclovía.

Las obras comprenderán el tramo de la avenida que abarca desde la plaza Cagancha, a la altura de la avenida 18 de julio, hasta General Francisco Caraballo, e implicarán modificaciones en el estacionamiento de vehículos de la zona.

Según detalla un comunicado publicado por la comuna capitalina, la primera etapa de la obra se realizará en un horario nocturno, de 20:00 a 05:00 horas, durante cuatro días a partir del martes 20 de octubre.

La segunda etapa, centrada en el tendido de la carpeta asfáltica, se realizará en un horario diurno, de 07:00 a 17:00 horas, durante un estimado de dos semanas.

Sumado a eso, el organismo detalla que también se realizarán reparaciones en las calles General José María Luna, entre Paraguay y Jujuy, Paraguay entre General Francisco Caraballo y General José María Luna, y General Francisco Caraballo, entre avenida General Rondeau y Paraguay.

La futura ciclovía que conectará el centro con el oeste de Montevideo

Esta serie de trabajos viales en la avenida Rondeau y alrededores forma parte de un proyecto centrado en la construcción de una nueva ciclovía que pretende conectar el centro de Montevideo con la zona oeste de la capital.

El tramo tendrá una extensión total de aproximadamente 11 kilómetros, y formará parte del objetivo trazado por la comuna de superar los 78 kilómetros que actualmente existen de infraestructura ciclovial, para alcanzar los 100 al final del periodo.

Esta iniciativa, que prevé un tránsito de doble sentido de circulación en toda su extensión, modificará el estacionamiento en el tramo de la avenida General Rondeau comprendido entre la Plaza Cagancha y la calle Cerro Largo, en la senda de circulación en sentido saliente, donde los autos estacionarán en paralelo a la ciclovía, tal cual sucede actualmente en la calle Quijano.

No obstante, la comuna aclara que aún se trabaja en la definición de cómo se realizará la conexión de la nueva ciclovía con la avenida Carlos María Ramírez hacia el Cerro, y con la bicisenda de avenida Cibils hasta la zona de Paso de la Arena para alcanzar los kilómetros pretendidos.

Gente andando en bicicleta por ciclovía de Av. 18 de Julio. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Prohibiciones de estacionamiento y sanciones por parte de IMM

La comuna detalla que a partir del próximo martes 20 de octubre, no se podrá estacionar en algunos puntos de este tramo debido a las obras:

Acera oeste de la avenida General Rondeau, hacia 18 de Julio, entre General Fransisco Caraballo y La Paz.

Acera oeste de la avenida del Libertador entre Galicia y Cerro Largo.

Acera oeste de la avenida General Rondeau, entre Cerro Largo y la Plaza Cagancha.

Tras la finalización de los trabajos de reparación se mantendrá la prohibición de estacionamiento de manera permanente en la avenida Rondeau, en el tramo entre Caraballo y Cerro Largo.

En ese sentido, se colocará cartelería relacionada con la prohibición de estacionamiento, incumplimiento podrá dar lugar a una sanción y al retiro del vehículo del lugar. Asimismo, se detalla que se reubicarán zonas de carga y descarga, además de contenedores de residuos, tanto por la calle Cerro Largo como por la avenida 18 de Julio.