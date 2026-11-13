Incendio en Colonia Shopping: el fuego que desbordó a los bomberos y congregó a cientos de curiosos

El olor a plástico quemado todavía se sentía este jueves en la tarde en las inmediaciones del Colonia Shopping, que fue arrasado por un incendio que se desató en la tarde del miércoles.

Entre el amasijo de hierros todavía se podían percibir varias columnas de humo negro. Mientras tanto, los colonienses intentaban recuperarse de un siniestro que puso en riesgo cientos de puestos laborales en un departamento ya golpeado por el cierre de empresas.

El fuego se desató sobre las 17:30 del miércoles en la zona de depósitos del local 31, donde funcionaba una tienda de artículos variados, entre ellos artículos de papel. Si bien todavía se investigan las causas, el propietario del Shopping, Carlos Lecueder, adelantó que las llamas podrían haber sido provocadas por un desperfecto eléctrico. En el lugar, “había mucha mercadería inflamable, como cajas de cartón y papel”, señaló.

“No creíamos que fuera un incendio. Pensábamos que era otro simulacro o que las alarmas se habían disparado por accidente”, contó a El País un empleado de una tienda. En ese momento había en el shopping unas 300 personas, en su mayoría trabajadores, ya que el miércoles a la tarde no suele ser el día de la semana con mayor afluencia de público.

En aproximadamente 10 minutos el centro comercial fue evacuado, por lo que no hubo ni víctimas ni heridos. La salida fue ordenada, relató este empleado, que en su tienda era el encargado de llevar adelante el protocolo ante incendios. El sector de salida de ellos era la puerta trasera, pero como ese lugar estaba lleno de humo, salieron por la puerta principal.

Mientras tanto, el personal del shopping utilizó altavoces para guiar a la multitud hacia las salidas y fue local por local avisando a los empleados que abandonaran el lugar.

El shopping tenía las habilitaciones contra incendios al día, y el protocolo de evacuación funcionó correctamente, dijo a El País el vocero de Bomberos Sebastián Camejo. De hecho, se habían hecho simulacros recientes.

Trabajo de Bomberos

En un hotel cercano, un huésped corrió a pedirle a un funcionario que llamara a los bomberos porque veía llamas desde su habitación. “Cuando salí, parecía de noche, por la cantidad de humo negro”, narró el trabajador a El País. En una sede de la UTU cercana también llamaron a los bomberos porque sintieron que estaban demorando demasiado.

Varios vecinos contaron que los bomberos demoraron unos 15 minutos en llegar. Los primeros en arribar fueron cuatro con una bomba de agua. Pero rápidamente se vieron sobrepasados y tuvieron que solicitar ayuda. Primero, colaboró UTE con un canasto elevador para que pudieran combatir las llamas desde arriba. Luego los bomberos le pidieron ayuda a OSE, que prestó un camión sisterna. A eso se sumaron tres tanques proporcionados por una barométrica local.

Al mismo tiempo, fueron sumándose bomberos de otras localidades de Colonia y personal que el miércoles estaba de franco, en total trabajaron unos 50. También se solicitó apoyo a bomberos de Montevideo, que terminaron llegando sobre la 1 de la mañana, para hacer de relevo y darle descanso a los que ya estaban trabajando desde la tarde. Sobre las 3:00 de la mañana el fuego estuvo controlado pero los trabajos para apagarlo se extendieron hasta entrada la tarde del jueves.

Durante el transcurso de la noche se produjo el colapso total del techo del shopping. La caída provocó que entrara más oxígeno al lugar, lo que ayudó a propagar las llamas.

La mayor parte del shopping estaba hecha de isopanel, un material de construcción liviano, fácil de colocar, pero que hizo que el fuego se extendiera rápido. A 120 grados centígrados, el isopanel se empieza a derretir y a largar un humo negro muy denso que volvió casi nula la visibilidad para los bomberos. A 450 grados el isopanel se prende en una llama viva. Además, el humo se coló por lugares imposibles de ver para los bomberos, como ductos y cielorrasos. Eso hizo muy difícil anticipar para dónde iba a ir el fuego para cortarlo a tiempo, contó Camejo.

“Anoche fue un infierno”, narró una vecina a El País. A medida que avanzaba el fuego varios vecinos pudieron ver explosiones de material desde adentro del centro comercial. Varias de las deflagraciones se vieron en la zona donde había una farmacia llena de perfumes y productos en aerosol.

En paralelo, el fuego entró a llamar la atención de cientos de vecinos que se acercaron al lugar. “Parecía un espectáculo”, dijo una vecina. “La gente tiene mucho morbo”, se quejó otro. Algunos se sentaron en sillas de playa para ver el shopping arder. Otros se colaron por una zona boscosa próxima al centro comercial para ver las llamas desde la parte de atrás.

El día después

Los comerciantes de las inmediaciones del shopping ya están preocupados porque el lugar va a quedar desierto, al menos en el corto plazo. Pero además varios vecinos mostraron su preocupación por las cerca de 300 fuentes laborales que están en riesgo, justo antes de empezar la temporada de verano.

Además, recuerdan que el departamento ya venía golpeado por los cierres de la autopartista Yasaki y la metalúrgica Cla Sienz que operaba en la Zona Franca de Colonia del Sacramento.

El intendente Guillermo Rodríguez sostuvo ayer que era un “día triste” para el departamento aunque destacó que no hubo víctimas. Además, el centro comercial contaba con seguro del Banco de Seguros del Estado.

Lecueder indicó ayer que corresponderá a cada comercio decidir qué hacer con sus trabajadores mientras permanezca cerrado el shopping por el incendio. Entre las alternativas mencionó la posibilidad de trasladarlos a otras sucursales de las mismas empresas o enviarlos al seguro de paro.

Consultado sobre la posibilidad de instalar una estructura provisoria para mantener la actividad comercial, como ocurrió después del incendio de Punta Shopping, Lecueder señaló que todavía no hay una decisión tomada. Explicó que en Punta del Este se instaló una gran carpa aprovechando un espacio que ya estaba disponible, lo que permitió mantener parte de la actividad durante la temporada turística. Sin embargo, advirtió que Colonia Shopping no cuenta con una superficie similar. El empresario indicó que se estudiará la posibilidad de habilitar sectores que no hayan sufrido daños estructurales o construir anexos en espacios cercanos para permitir el funcionamiento de algunos comercios mientras avanza la reconstrucción.

Lecueder fue consultado sobre el uso de isopanel en la construcción del shopping y los cuestionamientos sobre su comportamiento frente al fuego. El empresario reconoció que este material presenta ventajas, como la rapidez de instalación, pero admitió que también puede generar dificultades en caso de incendio. Aunque defendió que se trata de un material ampliamente utilizado en el mundo, dejó abierta la posibilidad de revisar los sistemas constructivos durante la reconstrucción del shopping y aclaró que las decisiones técnicas corresponderán a los especialistas.