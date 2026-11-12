Consejo de Ministros: "impacto" del incendio en Colonia, nueva plataforma de empleo y reforma del transporte

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, abrió en la tarde de este jueves la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros realizado en Torre Ejecutiva. En la reunión se trató, entre otros temas, la visita del papa León XIV a Uruguay "que superó las expectativas", y también las coordinaciones posibles con el gobierno departamental de Colonia tras las "perdidas importantes" en el incendio del shopping ocurrido en la tarde del miércoles.

En cuanto a novedades en la gestión de gobierno, el ministro comenzó anunciando la firma de la reglamentación de la Ley 20.506 de Empleo Integral: A partir del próximo lunes 16 a las 13:00 horas quedará habilitada la plataforma “Integra Empleo”, que servirá tanto a empleadores de todos los sectores de la economía como a quienes están buscando empleo, afirmó el jerarca.

La ley, recordó, “toma en cuenta” leyes aprobadas durante gobiernos anteriores para la promoción del empleo. Comentó que, a partir de ellas, la cartera tuvo en varios departamentos instancias de diálogo con sectores que “anteriormente no eran atendidos”.

La reglamentación, dijo Castillo, ampliará las oportunidades de empleo para jóvenes, mujeres jefas de hogar, mayores de 45 años, personas afrodescendientes, quienes tengan a cargo menores de 15 años con discapacidad, personas con discapacidad, personas trans y liberadas o con medidas alternativas.

Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Estefanía Leal/El País.

Para ese público objetivo, la ley propone incentivos a empleadores que cubren desde el 25% al 80% de la remuneración del trabajador. El presupuesto para esto es de unos US$ 10 millones para promover el empleo de la "máxima" cantidad de personas posible.

El ministro también mencionó que a partir del miércoles 18 y hasta el 25 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para el programa Yo Estudio y Trabajo.

Se hará lo "humanamente posible" en Colonia

Sobre lo acontecido en el Colonia Shopping y las posibles acciones para atender a los cientos de empleados que perdieron su lugar de trabajo, Castillo dijo que el gobierno trabajará con "la mayor amplitud, flexibilidad y diligencia posible".

Señaló además que el "impacto" y las pérdidas todavía se están evaluando, y que por ahora, "la respuesta del gobierno es hacer todo lo humanamente posible a los efectos de dar respuesta a esta incertidumbre que se genera" al sector empleador y a los trabajadores.

Incendio en el Colonia Shopping. Foto: Estefanía Leal/El País.

Mientras se evalúa qué cantidad de trabajadores cuentan con seguro de paro y cuántos están en otras condiciones, Castillo dijo que el presidente de la República Yamandú Orsi confirió a los ministros coordinar las herramientas de apoyo disponibles con el intendente coloniense Guillermo Rodríguez y las personas afectadas.

"Lo que nosotros no queremos es hacer un acto de demagogia o incurrir en generar falsa expectativa con las trabajadores y trabajadoras que están padeciendo este momento de incertidumbre", advirtió.

"Transporte público más eficiente"

Luego tomó la palabra la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, para actualizar la información sobre el proyecto de reforma del Sistema de Transporte Público Metropolitano.

Comentó que en la reunión se detallaron los estudios realizados hasta ahora y el calendario para obtener nuevos, necesarios para el “diseño conceptual” del plan, que es la primera etapa que cursa el gobierno.

Lucía Etcheverry, ministra de Transporte. Foto: Darwin Borrelli/El País.

También se tocaron los “plazos” y los “objetivos” de las obras: se espera "llegar a mediados del año que viene con licitaciones en curso", lo que permitiría que en el año 2029 ya estén posibles los "beneficios" de la reforma del transporte.

En cuanto a la Agencia de Transporte Metropolitano creada con la Ley de Presupuesto este año, que incluye tanto al MTOP como al Ministerio de Economía y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José, la ministra dijo que "seguramente la semana que viene ya esté culminado el proceso administrativo" para poner en marcha reglamentación y funcionamiento. También está en trámite el convenio de adhesión de las intendencias sobre las competencias que asumirán.

"Acá se trata de que, efectivamente, la gente recupere tiempo de vida, tenga un servicio de transporte público más eficiente, previsible, confiable y que, sobre todo, respete la calidad que merecen quienes usan o quienes son usuarios habituales del transporte público", expresó.

Render de la reforma del transporte que aparecía en un documento de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU). Documento de la FADU

La primera fase del proyecto abarca, por un lado, el corredor 8 de octubre - Camino Maldonado - Ruta 8, "que constituye la mayor cantidad de usuarios del transporte público" con unas 4.500 personas por hora y por sentido. Por otro está el corredor 18 de julio - Avenida Italia - Gianattasio, que es el que contiene mayor cantidad de vehículos particulares por hora.

El ministerio estima que a partir de la mitad del 2027, las obras generen unos 2.500 empleos directos y otros 500 empleos permanentes para la operación y mantenimiento del nuevo sistema.