Reforma del transporte en el área metropolitana: piden un diagnóstico "más allá de la Avenida 8 de Octubre"

El senador Martín Lema reclamó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que informe públicamente "cuál es el plan integral de movilidad previsto para Montevideo y el área metropolitana", al advertir que "la reforma del transporte no puede limitarse a intervenir en determinadas avenidas y corredores de alta demanda".

“Montevideo necesita urgente un plan que agilice el tránsito en todo el departamento. La movilidad está en una situación crítica y necesita que se promueva un plan de agilidad con carácter urgente”, afirmó Lema en declaraciones a El País.

El legislador presentó este jueves 12 de noviembre una exposición escrita ante la Cámara de Senadores, dirigida al MTOP, en la que cuestionó que los anuncios y estudios vinculados a la reforma del transporte metropolitano "se hayan concentrado principalmente en dos grandes corredores: 8 de Octubre-Camino Maldonado y avenida Italia-Giannattasio, con conexión hacia el centro de Montevideo por 18 de Julio".

Sin desconocer la importancia de esos ejes, Lema sostuvo que "la transformación del sistema debe contemplar las necesidades de todo el territorio". En ese sentido, planteó interrogantes sobre las mejoras previstas para los barrios del oeste y del norte de Montevideo, así como para las distintas localidades de Canelones y San José que integran el área metropolitana.

En el documento, al que accedió El País, el senador señaló que "el gobierno ha anunciado que la reforma incluirá una reorganización de recorridos y modificaciones en el funcionamiento general del sistema". Sin embargo, consideró que "todavía no se ha presentado públicamente, con el nivel de detalle necesario, una propuesta completa que permita conocer cómo quedará configurada la red de transporte y cuáles serán los beneficios concretos para las diferentes zonas".

Martín Lema en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Lema solicita información de la red de transporte público

Lema advirtió que "una transformación de esta magnitud debe partir de un diagnóstico territorial que contemple también a quienes realizan desplazamientos entre distintos barrios, dependen de más de una línea para llegar a destino o viven alejados de los principales corredores de transporte".

Según planteó, "si las mejoras se concentran únicamente en determinados ejes mientras persisten en otras zonas los problemas de conectividad, las largas esperas y las frecuencias insuficientes, buena parte de los beneficios de la reforma podría verse comprometida".

Por ese motivo, el legislador solicitó que "se informe cómo quedará organizada la totalidad de la red de transporte público, qué cambios se proyectan en los recorridos y las frecuencias, y qué mejoras se prevén en los tiempos de espera, la conectividad y la accesibilidad en las distintas zonas de Montevideo y el área metropolitana".

Proyecto de reforma del transporte. Foto: FADU

En su planteo, Lema sostuvo que la reforma "debe responder a una estrategia general, coherente y fundamentada, en lugar de convertirse en una suma de intervenciones aisladas". También cuestionó que "la planificación quede subordinada a las obras que se decida ejecutar".

“Las obras deberían responder a una planificación que, a pesar de los numerosos pedidos, aún no conocemos”, señaló en la exposición escrita presentada ante el Senado.