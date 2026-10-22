Falero cuestionó la reforma del transporte metropolitano: “No mejora la movilidad” y defendió el tren-tram

El senador nacionalista y exministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, pasó este jueves por En Clave País y habló de diferentes temas de la actualidad política del país, entre ellos la reforma del transporte metropolitano.

"Es una decisión que todavía está en proceso de conocer un poco más. Lo que no logro entender es la actitud de desechar lo que se venía haciendo sin una explicación clara", lamentó Falero, poniendo como ejemplo la implementación del tren-tram.

"Una iniciativa en proceso de análisis del tren-tram se descarta de plano sin notificar a los interesados. Y se encara un proyecto que tampoco se conoce cómo llegó, apareció de la nada.

En tanto, Falero aseguró que la reforma encarada por el actual gobierno reduce los tiempos de traslado en ómnibus, pero no mejora la movilidad. "A mi entender, puede ser un proyecto interesante si uno lo mira para reducir tiempos, pero no mejora la movilidad. No lo veo por ningún lado. Puede reducir 8 o 10 minutos al ómnibus, pero eso no es mejorar la movilidad. Tenemos que mejorar los accesos para los vehículos, ¿o no nos damos cuenta de que el parque automotor viene creciendo y no va a parar de crecer?", enfatizó.

José Luis Falero Foto: Darwin Borrelli

Para Falero, la explicación del gobierno de que la aplicación del tren-tram "cuesta dos o tres veces más" que el sistema BRT no tiene datos de respaldo.

"La movilidad de Montevideo hace más de 30 años que iba a explotar, explotó y no hay solución. La solución de mejora de movilidad son obras de infraestructura, muchas de ellas a desnivel", remarcó.

Inversión de Solaria en Uruguay

El exministro de transporte también se refirió al anuncio de la inversión de la firma Solaria en Uruguay. "Siempre creo que cuando hay un anuncio, o un acuerdo de intención de una inversión para el país, la primera reacción que tenemos que tener todos es de beneplácito y satisfacción, después analizar en profundidad esos acuerdos", detalló este jueves en entrevista con En Clave País.

Respecto a los datos ofrecidos por el gobierno respecto a esta inversión, donde se aseguró que generaría unos 1.500 puestos de trabajo, Falero manifestó dudas. "No es la realidad de los datacenters, es un número muy elevado. Un número normal de un datacenter de estas características podrá andar en el 10 o 15% de lo que anunciaron; en torno a 200 personas máximo", explicó.

Falero remarcó además la necesidad de conocer si la compañía contará con socios estratégicos en la fase operativa y pidió transparentar las condiciones del acuerdo.

José Luis Falero Foto: Darwin Borrelli

Debate sobre la Agencia de Infraestructura y la toma de agua

En relación con otros proyectos nacionales de obra pública, el exsecretario de Estado evaluó de forma positiva la eventual creación de una Agencia de Infraestructura.

Por otra parte, defendió la necesidad de concretar el proyecto de toma de agua en el Río de la Plata para asegurar el abastecimiento de la población y aseguró que la decisión de hacer la represa de Casupá "es un capricho".

Finalmente, al ser consultado sobre las declaraciones del dirigente del Frente Amplio Fernando Pereira sobre la actual fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, Falero consideró que son "un atropello a la institucionalidad del país": "No hace bien, estamos queriendo debilitar a la institución democrática de este país con esas declaraciones. Me guardo los comentarios que hace el presidente".