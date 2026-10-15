Reforma del transporte metropolitano: senador blanco exige respuestas al gobierno sobre corredores y costos

El senador del Partido Nacional Martín Lema envió un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), con consultas vinculadas a la reforma del sistema de transporte metropolitano, que incluirá la construcción de tres corredores con ómnibus de tránsito rápido (BRT), desde El Pinar y Zonamérica hasta Ciudad Vieja.

El plan del gobierno implica que los nuevos ómnibus, que serán biarticulados y podrán llevar 220 pasajeros, recorran Giannattasio y Avenida Italia por un lado y Camino Maldonado y 8 de Octubre por otro, para coincidir en Tres Cruces y seguir por la Avenida 18 de Julio.

En el pedido de informes, el legislador nacionalista manifiesta que la cronología de anuncios y decisiones por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo sobre el proyecto "generan una acumulación de incertidumbres". Además, Lema hace referencia a la propuesta del soterramiento de 18 de Julio, iniciativa que finalmente fue descartada, aunque había sido defendida por la ministra de Transporte y Obras Públicas Lucía Etcheverry.

"Si el túnel se consideraba necesario para resolver los conflictos de circulación, ¿qué estudios permiten asegurar ahora que su eliminación no afectará el funcionamiento del sistema?", cuestiona Lema. Además, consulta acerca de qué beneficios se resignaron al descartar este procedimiento.

Martín Lema en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Por otro lado, y en cuanto al proyecto de reforma actual, el senador nacionalista busca saber en qué fecha quedará aprobado el diseño conceptual, así como cuál es la capacidad proyectada para cada uno de los corredores. "¿Se tienen en cuenta los estándares razonables de comodidad para lograr recuperar usuarios que hoy utilizan vehículos particulares?", es otra de las preguntas.

Asimismo, se busca saber cuál es el presupuesto integral actualizado del proyecto, así como las fuentes de financiamientos que están previstas y "las obligaciones que asumirán los organismos públicos involucrados".

En tanto, Lema consulta acerca de los "criterios técnicos y económicos" que determinaron la selección del sistema actual. "¿Se realizó una evaluación comparativa entre las distintas alternativas considerando no solamente la inversión inicial, sino también el costo total durante su vida útil, la calidad del servicio, la capacidad de transporte y las posibilidades de ampliación futura?", señala el documento.

Así quedaría 18 de Julio con la reforma presentada por la IMM. Foto: IMM.

Impacto en el comercio local y cronograma de obras

También se busca saber si se cuenta con un cronograma que identifique los tiempos de ejecución por tramo de obra, así como los desvíos previstos, los mecanismos de acceso a comercios y "los planes de contingencia ante eventuales atrasos".

Con respecto al rubro comercial, Lema consulta si se pondrán a disposición "mecanismos de mitigación y compensación para los comercios afectados" por las obras, y en caso de que la respuesta sea negativa, se fundamente la razón.