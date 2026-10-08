Reforma del transporte en Ciudad de la Costa: qué obras empiezan antes de fin de año y los cambios que vendrán

Avanza la planificación de la reforma del transporte metropolitano que llevarán a cabo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) junto a las intendencias de Montevideo, Canelones y San José. La Ciudad de la Costa “es el elemento para cerrar la discusión” antes de que comiencen las obras, detalló a El País Pedro Irigoin, secretario general de la Intendencia de Canelones.

Cada semana, integrantes de la intendencia se reúnen con autoridades de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano (ASTM), donde se van planteando los desafíos de las obras y las decisiones paralelas que deberán tomarse antes de la implementación del sistema de corredores con ómnibus de tránsito rápido (BRT).

“El diseño del trazado por Giannattasio lo tenemos bastante logrado. La definición va a ser entre octubre y noviembre, más que por largo, por el ancho de la avenida. Es un plan que abarca las calles auxiliares, ‘de fachada a fachada’”, explicó Irigoin.

Las obras que empiezan en Ciudad de la Costa antes de 2027

Consultado sobre qué intervenciones se harán durante los próximos meses en la Ciudad de la Costa, el secretario general de la Intendencia de Canelones confirmó que antes de fin de año se llevarán a cabo obras de mantenimiento.

“Estamos empezando a ejecutar antes de fin de año cambios que no van a intervenir lo que después se vaya a definir en el trazado del BRT. Somos optimistas que una serie de trabajos conviven en paralelo: limpieza, mantenimiento del cantero central y los pluviales, pintura, etc.”, detalló Irigoin.

En tanto, también se terminará de definir “dónde van ubicadas las paradas y cuáles son los cruces fundamentales” antes de la “gran intervención” a partir del segundo semestre de 2027.

Por su parte, el director de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano (ASTM), Gonzalo Márquez, recordó en diálogo con El País que actualmente el proyecto está en la fase de diseño conceptual, lo que implica muchas decisiones respecto a la avenida central de la Ciudad de la Costa. “En Giannattasio estamos trabajando en conjunto para tener un escenario de ubicación de las paradas, de su tipología, estudiando cómo es la interacción del servicio del transporte público. Cómo se resuelven las intersecciones principales".

Avenida Giannattasio Foto: Fernando Ponzetto

Tanto Irigoin como Márquez coincidieron de que este plan, particularmente en la parte que abarca la avenida Giannattasio, es “de fachada a fachada”, lo que implica pensar no solo en la circulación sobre la avenida, sino también en el tránsito por las calles auxiliares y la repercusión en los locales comerciales.

“La función de la calle auxiliar es más de tráfico local, baja velocidad y actividad comercial. Es diferente el enfoque de lo que se requiere”, enfatizó el director de la ASTM.

Líneas auxiliares que alimenten al BRT

Uno de los problemas principales que tiene el actual trazado de transporte público en la Ciudad de la Costa es que hay una alta frecuencia de líneas por Av. Giannattasio pero muy pocas líneas de comunicación dentro de la ciudad. Las pocas que hay, tienen baja frecuencia y servicio deficiente.

“Es donde está una de las mayores potencialidades de la mejora del servicio. Hoy, cuando uno se aleja de Giannattasio comienzan a aparecer servicios con baja frecuencia. Y la calidad del servicio es inferior. Ahí tenemos un mapeo de la cobertura del servicio actual y hay identificación de las zonas con problemas de acceso”, concordó Márquez.

Una de las medidas será utilizar parte de los ómnibus que van a dejar de ofrecer el servicio por Giannattasio —a raíz de la creación de corredores con BRT— para “cubrir más densamente los recorridos internos con doble propósito: acercar a las estaciones y como servicio local dentro de la Ciudad de la Costa”.

Visión indicativa de red metropolitana de transporte de alta frecuencia. Foto: Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano.

Ante la consulta de si el trazado de líneas auxiliares a los corredores será una prioridad, Márquez aseguró que tiene que ser parte principal de la primera etapa de la reforma de transporte.

Sin embargo, todavía no está confirmado el rediseño de las líneas internas y “se va a poner en marcha cuando se inicie el servicio”, apuntó el director de la ASTM, asegurando que todavía falta mantener reuniones con vecinos del departamento para conocer sus propuestas y necesidades.

Corredores de transporte no serán una “barrera entre el norte y el sur”

Otro de los grandes desafíos que implica el nuevo sistema de transporte entre Ciudad de la Costa y Ciudad Vieja es la definición de giros y cruces en las principales avenidas.

“En ningún caso el sistema va a operar como barrera entre el norte y el sur. La frecuencia deja mucho tiempo libre de conexión, son 4 minutos. Es tan importante como la conexión troncal. Tiene que generar las conexiones para que la conectividad transversal ocurra”, enfatizó Gonzalo Márquez.

Parada de ómnibus repleta de gente en Avenida Giannattasio Foto: Darwin Borrelli/El País

Terminal en El Pinar y posible línea hasta Pando

Otro de los puntos a definir será dónde estará ubicada la terminal en El Pinar. El secretario general de la Intendencia de Canelones confirmó a El País que ya están dispuestos los padrones donde se podrá construir la terminal, que incluirá “propuestas públicas y privadas, con un centro comercial”.

Además, desde el gobierno departamental se celebra que el proyecto haya incluido la posibilidad de extender el troncal que irá por 8 de Octubre y Camino Maldonado para que no termine en Zonamérica sino en la ciudad de Pando.

“Para el gobierno departamental es muy importante que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) haya accedido a incorporar a Pando en el diseño. No significa que esté en la etapa de ejecución, pero tenemos optimismo de que se llegue”, dijo Irigoin.

El secretario general de la Intendencia dijo que este paso “sería revolucionario y transformador” puesto que “el corredor ruta 8 es el que más personas moviliza”. Para ellos, confirmó, ya están dispuestos los terrenos que podrían utilizarse para construir una terminal, y estarían por ruta 8 y Agustín Hernández, junto a un gran hipermercado de la zona.