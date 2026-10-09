Reforma del transporte: gobierno no prevé compensar a los comercios afectados, aunque ministra no lo descarta

El gobierno nacional no tiene previsto compensar a los comerciantes afectados por las obras de la reforma del transporte.

Cuando todavía se discutía la construcción de un túnel por 18 de Julio, el panorama sobre pagar el lucro cesante de esa obra era más claro.

Una vez descartado ese aspecto del proyecto, el gobierno (que es el que asumirá los costos de toda la reforma) no tiene planeado compensar a los comercios, según supo El País. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, dijo que no está descartado, pero que “obras hay en todos lados y eso no implica que tú tengas que indemnizar”.

Esto pese a que el intendente de Montevideo, Mario Bergara, insistió públicamente en distintas ocasiones con este punto. Hablaba de compensar a los comerciantes tanto cuando estaba el túnel sobre la mesa como cuando se descartó.

En el mes de abril, por ejemplo, durante una comparecencia ante la Junta Departamental por el proyecto de transporte, Bergara dijo que las obras implicarían alteraciones en la movilidad y también en “el funcionamiento de los comercios y negocios”.

Mario Bergara durante la ceremonia de apertura de la Feria Internacional del Libro de Montevideo 2026. Foto: Intendencia de Montevideo.

En aquella instancia afirmó que el costo de la reforma incluía compensar a los comerciantes.

“Si estas obras alteran las reglas de juego del funcionamiento de los negocios —estamos hablando de 18 de Julio, 8 de Octubre, en parte de Avenida Italia, arterias que están plagadas de comercios—, parte del proyecto implica la compensación transitoria durante el tiempo de construcción”, dijo según consta en la versión taquigráfica.

Pero hoy en día en la intendencia no está claro que se vaya a avanzar en este sentido. Fuentes de la comuna dijeron que todo dependerá del plan de obras, pero reconocieron que claramente la situación cambió una vez descartado el túnel.

“No es lo mismo” que con el túnel

Justamente, el razonamiento es que las compensaciones estaban asociadas a la obra del túnel.

“No es lo mismo pensar que tuvieras durante tres meses determinados tramos de 18 de Julio afectados”, dijo la ministra Etcheverry al ser consultada sobre el tema en En Clave País.

Las magnitudes de las obras, con el soterramiento de la principal avenida, eran “muy diferentes”, explicó este jueves.

“No es lo mismo pensar los grados de afectación de una obra que por tres meses te pudiera interrumpir el tránsito, por tramos muy cortos y parciales, a tener una obra donde eventualmente sea el cambio de la carpeta o la reparación total”, subrayó Etcheverry.

Además, la ministra sostuvo que “obras hay en todos lados y eso no implica que tú tengas que indemnizar”.

Lucía Etcheverry en entrevista con En Clave País Foto: Darwin Borrelli

De todas formas, dijo que “todo está siendo valorado y evaluado por si correspondiera, eventualmente, mitigar algunas afectaciones”.

Pero la idea de la reforma es que “jerarquice” a los comercios, no que empeore su situación.

“Nosotros tenemos centros comerciales a cielo abierto muy importantes que hoy ya tienen afectaciones por otras razones. Esto va a ser un cambio que le tiene que significar una mejora sustantiva”, sostuvo.

En las últimas semanas, el tema volvió a estar sobre la mesa tras una propuesta del senador nacionalista Martín Lema de exonerar de distintos tributos y tarifas a los comercios afectados, además de otorgarles otros beneficios.

Etcheverry le quitó peso al planteo del senador. “De todas las obras en los gobiernos departamentales que pertenecen al Partido Nacional no he visto que tuvieran en cuenta nada de esto”, dijo la ministra.

Cómo será la reforma Actualmente se está elaborando el diseño conceptual de la reforma del transporte. Pero aunque faltan definiciones por tomar, a grandes rasgos ya se sabe que tendrá dos corredores troncales con ómnibus BRT, carriles exclusivos, paradas cerradas, algunos pasos en desnivel y un nuevo intercambiador en Tres Cruces. Estos corredores conectarán Zonamérica (o incluso Pando) con Ciudad Vieja (entren, o no, los BRT) a través de Camino Maldonado, 8 de Octubre y 18 de Julio, y también El Pinar con Ciudad Vieja por Giannattasio, Avenida Italia y 18 de Julio. El objetivo es que el sistema esté operativo en 2029.

Puestos de trabajo perdidos

A su vez, ante la respuesta de Etcheverry, Martín Lema insistió con que “una reforma de estas características no puede hacerse de espaldas a comerciantes y vecinos.”

“Los comercios que cierran como consecuencia de no haber previsto medidas de mitigación en tiempo y forma significarán puestos de trabajo perdidos y familias afectadas”, dijo a El País.

El senador blanco apuntó también a otro aspecto: “los tiempos de ejecución de las obras”.

Martín Lema en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

“Necesitamos saber cuánto durará la intervención en cada tramo, cuánto tiempo estarán afectados los accesos a los comercios y qué planes de contingencia existen para evitar retrasos y asegurar el cumplimiento de los cronogramas”, dijo el excandidato a la intendencia de Montevideo.

Como el proyecto todavía está en la etapa de diseño conceptual, para varios aspectos pendientes del plan, no se sabe específicamente cuánto van a demorar las obras.

En cualquier caso, el director de Movilidad de la intendencia capitalina, Germán Benítez, estimó que el mayor volumen de obras sucederá en el segundo semestre de 2027 y en el año 2028.

Distinto pago a las empresas

Además de las obras a nivel de infraestructura que tendrá la reforma, también implicará un cambio significativo en la operación del transporte metropolitano.

El gobierno creó la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano (ASTM), que tiene representantes del Ejecutivo y de las intendencias de Montevideo, Canelones y San José. Desde ese ámbito, se gestionará el nuevo sistema.

Pero las modificaciones van más allá de la gestión pública, también abarcarán a los actores privados.

Hoy en día las empresas cobran por la cantidad de boletos vendidos, que viene disminuyendo. La intención es que la nueva agencia reciba el dinero de los viajes y le pague a las empresas por los servicios prestados y no por la cantidad de personas que transportan.

Omnibus en el transito por Avenida 18 de Julio en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, ND 20241014, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

De esa manera, se pueden priorizar trayectos que no tienen muchos pasajeros y coordinar mejor para que no haya líneas que se superpongan en ciertos recorridos, sin afectar financieramente a las empresas.

Este cambio implica que se establezcan indicadores de calidad para las empresas: cumplimiento de frecuencias, horarios, higiene, estado de mantenimiento de las unidades, entre otros.

La idea es que el gobierno premie económicamente a los operadores que den un buen servicio y que penalice a los que no.