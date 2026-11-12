"Es más para terapia que para el Parlamento": Pereira se refirió a pedido de interpelación a Lustemberg

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió a la polémica surgida luego de que el presidente Yamandú Orsi reestableciera la sanción de cinco años para la anestesista Inés Miralles por el caso de mala praxis que derivó en la muerte de la pediatra Soledad Barrera.

Pereira mantuvo este jueves en la Huella de Seregni una reunión con la vicepresidenta de la República Carolina Cosse, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, los coordinadores de bancadas de ambas cámaras e intendentes de la colectividad. En una rueda de prensa posterior, fue consultado por la situación de la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, quien enfrenta un pedido de renuncia por parte de legisladores del Partido Nacional. La jerarca había rebajado de cinco a tres años la pena de inhabilitación para Miralles.

El presidente del Frente Amplio expresó que eso "es ruido de la derecha". "Se han especializado en hacer cartas de renuncia, seguramente como ellos renunciaban a cada rato porque se los pedía el presidente, creen que los demás gobiernos van a tener esa inestabilidad, y la realidad es que la ministra Lustemberg ha cumplido con rigurosidad su tarea, que es velar por la salud", indicó Pereira.

Sobre el caso, el dirigente recordó que la madre de la pediatra, Rosario Barrera, había presentado un recurso de revocación para la sanción de tres años, y que tanto Orsi como Lustemberg "decidieron revocar, que es lo que tiene que hacer un gobierno serio".

Cristina Lustemberg y Yamandú Orsi. Foto: Leonardo Mainé.

Críticas a planteo de interpelación

El diputado del Partido Nacional, Federico Cassaretto, se encuentra promoviendo una interpelación a Lustemberg sobre este caso. Consultado en relación a este aspecto, Pereira indicó que él "parte de la base" de que se llamó anteriormente el ministro de Trabajo, Juan Castillo "para conversar de un conflicto resuelto", en referencia a la problemática que atravesó el puerto de Montevideo semanas atrás.

"Primero se le pedía a la ministra que cambiara la decisión, cuando la cambia, la quieren interpelar: es más para terapia que para el Parlamento", indicó el presidente del Frente Amplio.

Pereira añadió que si la ministra Lustemberg considera que el asunto se tiene que "resolver" con el presidente Orsi "es lo más transparente que se puede hacer". "La ministra actuó de acuerdo a la ética del Frente Amplio, a nuestro compromiso con la gente, e incluso a la forma de hacer política que tiene el partido, que no tiene ningún problema en corregir si hay algo que no se adecuó a la norma", señaló.

"El gobierno y el Frente Amplio dan respaldo absoluto al trabajo, dedicación, vocación, al espíritu de estar atrás de cada tema de la salud de la ministra Lustemberg, es una gran ministra, y que se esté hostigando a los ministros del Frente Amplio desde que empezó el gobierno parece ya ser abusivo", aseveró.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en rueda de prensa. Foto: Presidencia.

En otro orden, Pereira fue consultado sobre un eventual cambio en el Ministerio de Defensa, luego de que el semanario Búsqueda difundiera que se maneja la posibilidad de que el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, asuma esa cartera actualmente encabezada por Sandra Lazo.

"Ví titulares y columnas en los diarios, puedo asegurar que no va a haber cambios", destacó el presidente del Frente Amplio.

El pedido de interpelación a Lustemberg

El Partido Nacional promoverá la interpelación a la ministra Lustemberg, en la Cámara de Representantes por el caso de la anestesista Inés Miralles. Así lo ha decidido un día después de que el presidente Orsi revocara una decisión que había tomado la jerarca frenteamplista meses atrás.

El mandatario reestableció la inhabilitación para ejercer durante cinco años para la médica —Lustemberg la había bajado a tres—, que ya recibió una condena por un delito de homicidio culposo debido a una mala praxis que derivó en la muerte de la pediatra Soledad Barrera.

El miembro interpelante será Casaretto, quien en reiteradas oportunidades ha criticado la gestión de Lustemberg.

Federico Casaretto, diputado por el Partido Nacional. Foto Archivo El País.

Para llevar adelante la interpelación, los blancos ya saben que cuentan con los votos del Partido Colorado, Identidad Soberana y el Partido Independiente.

Fue en octubre de 2025 cuando la ministra resolvió bajar la inhabilitación de la anestesista de cinco a tres años, yendo así a contracorriente de una decisión que había sido tomada por la Comisión Honoraria de Salud Pública.

La determinación de la ministra generó un revuelo político e, incluso, llevó a la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la comisión.

También generó que la madre de la pediatra, Rosario Barrera, presentara en julio de 2026 un recurso de revocación ante el Ministerio de Salud Pública.

Barrera murió en octubre de 2023, a sus 41 años, después de estar durante meses en coma.