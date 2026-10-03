El penal que reclamó Liverpool contra Progreso y desestimó Matonte tras revisarlo en el VAR: así fue la jugada

El arranque del partido entre Liverpool y Progreso por la novena fecha del Torneo Clausura se produjo una jugada que instaló la polémica en el Parque Viera. Cuando corrían cinco minutos Thiago Brizuela desbordó por la derecha y envió el centro atrás en busca de Ruben Bentancourt, pero la pelota pegó en la mano del defensor Marco Saravia, que terminó despejando el peligro.

En primera instancia el árbitro Andrés Matonte dejó seguir la jugada por entender que no hubo infracción del zaguero. Instantes después el videoarbitraje (VAR) liderado por Yimmy Álvarez y Santiago Fernández le advirtió por una posible mano y le pidió que observara con detenimiento la acción.

Matonte acudió al VAR, la observó en detalle y decidió no cobrar penal, lo que provocó el reclamo de varios jugadores del negriazul, que se acercaron al juez para consultarle cuáles fueron los motivos. Después el partido se reanudó.

La otra jugada que Matonte revisó en el VAR durante el Liverpool vs. Progreso

Cuando corrían 37 minutos de juego en el Viera, llegó el tiro libre de Liverpool, el rebote de Renzo Bacchia sobre su palo izquierdo y un primer remate de Thiago Brizuela que pudo contener el arquero. Sin embargo, en el rebote apareció Santiago Milano para definir con potencia y concretar el 1-0 parcial para el local.

El VAR volvió a intervenir para pedirle a Matonte que observara la jugada nuevamente por un posible fuera de juego. El juez acudió y terminó validando la acción.

La doble amonestación en el Viera: Kevin Lewis y Marco Saravia

En el tramo final del primer tiempo llegaron dos amonestaciones, una por cada lado. La primera fue para Kevin Lewis, que no pudo contener a Gianfranco Trasante en velocidad y terminó sujetándolo para evitar que ingresara en el área.

Unos minutos después el amonestado fue de Progreso, en concreto Marco Saravia, quien le hizo una infracción a Thiago Brizuela por derecha luego de que dejara por el camino a Ramiro Cristóbal.