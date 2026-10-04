Racing vs. Peñarol en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto de Ovación y cómo va el partido

La jornada dominical de fútbol uruguayo cierra con un partidazo entre dos contendientes al título: Racing —campeón del Apertura— y Peñarol —líder de la Tabla Anual— se enfrentan desde las 19:30 horas en el Estadio Centenario, por la novena fecha del Torneo Clausura, con mucho más que tres puntos en juego. El árbitro designado para el encuentro es Esteban Ostojich y se puede ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior; Disney+ y AntelTV.

Ayer sábado ganó Deportivo Maldonado y quedó como único escolta de la Anual con 58 puntos, apenas uno por debajo del Manya. También ganó Liverpool y pasó al frente en el Clausura con 20 unidades (ver tablas más abajo). Mañana lunes juegan Nacional y Montevideo City Torque, partido que puede significar la caída de uno, otro o ambos.