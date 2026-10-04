Racing vs. Peñarol en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto de Ovación y cómo va el partido

La jornada dominical de fútbol uruguayo cierra con un partidazo entre dos contendientes al título: Racing —campeón del Apertura— y Peñarol —líder de la Tabla Anual— se enfrentan desde las 19:30 horas en el Estadio Centenario, por la novena fecha del Torneo Clausura, con mucho más que tres puntos en juego. El árbitro designado para el encuentro es Esteban Ostojich y se puede ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior; Disney+ y AntelTV.
Ayer sábado ganó Deportivo Maldonado y quedó como único escolta de la Anual con 58 puntos, apenas uno por debajo del Manya. También ganó Liverpool y pasó al frente en el Clausura con 20 unidades (ver tablas más abajo). Mañana lunes juegan Nacional y Montevideo City Torque, partido que puede significar la caída de uno, otro o ambos.
Continúa la venta de entradas
Los hinchas de Racing ingresan, como es habitual, por la puerta 24 de la Tribuna América, para ubicarse en el sector contra la Tribuna Colombes. Los socios del Cervecero entran gratis y las entradas generales cuestan $250.
Los hinchas de Peñarol tiene tres tribunas disponibles: Amsterdam ($380 para socios, $500 las generales), Olímpica ($550 socios, $700 generales) y América puerta 3 ($720 socios, $900 generales).
Las entradas continúan a la venta a través de redtickets.uy.
Convocados de Peñarol para el partido
Maxi Olivera y Franco Romero, quienes fueron titulares pero salieron a la media hora de juego del último partido frente a MC Torque, son baja por lesiones musculares. También Eduardo Darias, que encadena con este cuatro partidos de baja por una lesión muscular en el aductor. Diego Laxalt, el colombiano Luis Angulo y el argentino Gonzalo Gelini también continúan en sanidad por diferentes lesiones musculares.
Por otro lado, Abel Hernández tampoco está disponible por un esguince en su clavícula derecha, producto de un golpe que sufrió en él mismo partido contra los Ciudadanos al ensayar una pirueta en el área rival. En su lugar vuelve a aparecer a la orden Jonathan "Cabecita" Rodríguez.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Racing, por la Fecha 9 del Torneo Clausura, @LigaAUFUruguay. pic.twitter.com/xViiZLpWUZ— PEÑAROL (@OficialCAP) October 4, 2026
Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026
Así está la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya
Detalles del partido
El Cervecero es local y se juega en el Centenario, por lo tanto puede acudir el público aurinegro a pesar de la sanción que transita de cuatro cierres de cancha cuando es local (ya cumplió dos partidos y le quedan otros dos).
Día: domingo 4 de octubre
Hora: 19:30
Estadio: Centenario
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior; Disney+ y AntelTV.
Árbitro: Esteban Ostojich.
Asistentes: Martin Soppi y Alberto Piriz.
Cuarto árbitro: Federico Modernell.
VAR: Jonathan Fuentes
La previa
Es un partido trascendental sobre todo para el Carbonero, porque hoy la Anual es su boleto más accesible para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya y supera apenas por un punto a Deportivo Maldonado, que ayer derrotó 3-0 a Central Español. Además, Montevideo City Torque —líder del Clausura— juega mañana lunes frente a Nacional y solo los separan cinco unidades.
El equipo de Diego Aguirre viene de empatar 1-1 precisamente con los Ciudadanos y no puede darse el lujo de dejar más puntos por el camino, menos contra rivales directos que pueden desplazarlo de los lugares de privilegio de la tabla de posiciones.
Para los conducidos por Cristian Chambián es la oportunidad para volverse a meter en la disputa por la Anual (hoy cuarto y a seis puntos del Manya), lo que como campeón del Apertura le daría una ventaja deportiva en las finales del campeonato.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!
Seguí el partido entre Racing y Peñarol por a novena fecha del Torneo Clausura por Ovación. Incidencias, tarjetas, goles y todos los detalles de un encuentro clave entre dos contendientes al título de la Liga AUF Uruguaya: el campeón del Apertura y el líder de la Tabla Anual.