No son goleadores, pero son igual de importantes: los mejores asistentes de la Liga AUF Uruguaya y sus números

Al momento de hablar del poderío ofensivo de los clubes siempre se hace referencia a los goleadores, de hecho suele ser de las tablas que se mira con mayor detenimiento e incluso al momento de premiar al final de la temporada son los máximos anotadores los que tienen premio, también los de más minutos en cancha o a su vez los arqueros con la valla menos vencida, pero los máximos asistidores solo se llevan la satisfacción del deber cumplido.

En ese sentido, hoy a dos jugadores que están por encima del resto y son Brahian Alemán y Leandro Suhr, ambos con siete asistencias de lo que llevamos jugado en la Liga AUF Uruguaya entre Torneo Apertura, Intermedio y Clausura.

Lo del experimentado volante de Cerro rompió los ojos sobre todo luego del parate de la actividad. Si bien había aportado tres antes del Mundial, luego de la Copa del Mundo sumó otras cuatro, muchas de gran calidad y sobre todo destacando hace pocas fechas ante Progreso donde puso dos: una con cada pierna.

Tal vez con menor protagonismo, pero con la misma capacidad, el atacante de Boston River tiene la misma cantidad aunque en este caso la inmensa mayoría fueron antes del parate porque en ese tramo sumó cinco y apenas dos al volver la actividad. Suhr, a su vez, tiene dos partidos en los que aportó dos asistencias como para destacar aún más: ante Central Español y ante Cerro -en el que también anotó-.

Leandro Suhr defendiendo la camiseta de Boston River. Foto: Archivo El País.

Hablando de anotar, la lucha por ser el máximo goleador del campeonato también está muy reñida ya que hoy tiene a Maximiliano Gómez en lo más alto con 17 goles, uno más que Álvaro López ya que tiene16 festejos, más allá de que se les arrimó Matías Arezo que llegó a 14.

Al juntar ambas estadísticas, cambian poco los primeros puestos porque Maximiliano Gómez (20) y Álvaro López (19) siguen en lo más alto, mientras que Matías Arezo lleva 15.

La Liga AUF Uruguaya ingresa en la recta final y cada gol suma y mucho por más de un detalle. Porque pueden valer puntos importantes, porque pueden aportar en la tabla de goleadores o porque incluso pueden permitirle a un futbolista -o a varios- terminar como los líderes de asistencias, esas con las que no hacen un gol, pero en muchas ocasiones terminan ayudando a un compañero a que lo termine marcando.