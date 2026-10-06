Así quedaron las tablas de la Anual, Descenso y Torneo Clausura al término de la novena fecha

Se fue la novena fecha del Torneo Clausura y el partido que la cerró fue uno de los que brindó el resultado más importantes para propios y ajenos. Es que Nacional se impuso por 2-0 ante Montevideo City Torque y bajó de la cima del certamen corto al Ciudadano.

El nuevo líder del Torneo Clausura es Liverpool que recuperó el liderazgo luego de la victoria por 3-2 ante Progreso y volvió a depender de sí mismo para quedarse con este certamen que lo depositaría en la definición.

Por su parte, Peñarol sigue siendo el único líder de la Tabla Anual porque le ganó 1-0 a Racing y mantiene la distancia de cuatro puntos con Deportivo Maldonado, su competidor más cercano.

En relación al descenso, lo que cambió fue que Albion pudo salir tras la victoria ante Defensor Sporting y el que entró en la zona roja fue Cerro que perdió un partido directo con un Wanderers que logró un triunfazo en su meta de lograr la permanencia.