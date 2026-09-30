Albion anunció sus nuevos entrenadores: Diego Franco, que hasta mayo fue asistente en Liga AUF, y Federico Macías

Albion anunció a dos de los entrenadores de las formativas como Diego Franco (37) y Federico Macías (30) para ser los nuevos responsables de la conducción técnica del plantel principal del equipo para lo que resta del año. El primer se desempeñaba en la Sub 19 mientras que el segundo estaba en la Tercera.

Franco viene de trabajar como asistente de Román Cuello en Defensor Sporting (2026), con quien también compartió antes estuvo en Deportes Temuco (2023-24) y como analista de video en Liverpool (2020). También acompañó a Martín Varini en Rentistas (2021) y Fue entrenador de Villa Española (2022) y Club Atlético Juanicó (empezó en 2017; viene de ser campeón del interior). Además selecciones Sub 15 y Sub 17 de Uruguay femenino. Macías, por su parte, trabajó en la formativas de Wanderers y Plaza Colonia, también fue DT de la selección de Colonia antes de llegar a Albion.

El Pionero se quedó sin entrenador este martes luego de que Federico Nieves, en una decisión de común acuerdo, dejara su puesto vacante. Tras la derrota ante Wanderers de la octava fecha del Torneo Clausura , no sumar ni un punto en este torneo corto y un total de 32 partidos.

Pese a muy buena primera parte del año bajo su mando, Nieves no pudo repetir en el segundo semestre y los números lo demuestran porque Albion solo ganó uno de los últimos 15 partidos de la Liga AUF Uruguaya y la derrota ante Wanderers del pasado lunes colocó al equipo en zona de descenso por primera vez en el año.

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Diego Franco y Federico Macías asumirán la conducción técnica del plantel principal de Albion.



¡Muchos éxitos en este nuevo desafío! pic.twitter.com/0FUvIWlKZh — Albion Football Club (@albion_uy) September 30, 2026

Los números de Nieves al frente de Albion marcan que en 32 juegos cosechó 10 triunfos, nueve empates y 13 derrotas y ocho de estas últimas se dieron solamente en el actual Torneo Clausura donde todavía no pudo sumar y se ubica en el último lugar sin conocer de victorias ni empates.

El mejor momento del equipo llegó entre marzo y mayo donde llegó a estar 10 partidos sin derrotas cosechando además siete victorias y tres empates entre el cierre del Apertura y el inicio del Intermedio. La historia empezó a cambiar a partir de la segunda fecha de ese certamen porque a partir de ahí solo pudo cosechar dos victorias —una por Liga AUF Uruguay y la otra por Copa AUF Uruguay— y ambas frente a Progreso.

