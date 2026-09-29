Federico Nieves no continúa en la dirección técnica de Albion tras una victoria en los últimos 15 partidos

Albion se quedó sin entrenador luego de la octava fecha del Torneo Clausura. Federico Nieves no continúa al frente del cuerpo técnico luego de dirigir un total de 32 partidos en una decisión de común acuerdo, según pudo confirmar Ovación, y luego hizo pública la propia institución a través de sus redes sociales.

"Agradecemos el compromiso y el trabajo realizado durante su paso por el club. Les deseamos muchos éxitos en lo que viene", fue el mensaje publicado desde la institución con la que se estrenó en el inicio de esta temporada, luego de que ascendiera la pasada temporada con Joaquín Boghossian al frente, hoy en la dirección deportiva del club.

El Pionero, de muy buena primera parte del año, no pudo repetir en el segundo semestre y los números lo demuestran porque Albion solo ganó uno de los últimos 15 partidos de la Liga AUF Uruguaya y la derrota ante Wanderers del pasado lunes colocó al equipo en zona de descenso.

Federico Nieves y su cuerpo técnico no continuarán al frente del primer equipo.



Agradecemos el compromiso y el trabajo realizado durante su paso por el club. Les deseamos muchos éxitos en lo que viene.



¡𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐅𝐞𝐝𝐞 𝐲 𝐂𝐓! pic.twitter.com/c2yQHiJF2g — Albion Football Club (@albion_uy) September 29, 2026

Los números de Nieves al frente de Albion marcan que en 32 juegos cosechó 10 triunfos, nueve empates y 13 derrotas y ocho de estas últimas se dieron solamente en el actual Torneo Clausura donde todavía no pudo sumar y se ubica en el último lugar sin conocer de victorias ni empates.

El mejor momento del equipo llegó entre marzo y mayo donde llegó a estar 10 partidos sin derrotas cosechando además siete victorias y tres empates entre el cierre del Apertura y el inicio del Intermedio. La historia empezó a cambiar a partir de la segunda fecha de ese certamen porque a partir de ahí solo pudo cosechar dos victorias —una por Liga AUF Uruguay y la otra por Copa AUF Uruguay— y ambas frente a Progreso.

Desde la institución todavía analizan quién será su sucesor en un momento delicado teniendo en cuenta que ahora el Pionero se complicó con la permanencia y pasó a convertirse en su principal objetivo, más allá de que llegó a hacer una campaña con la mira puesta en las copas internacionales.

Con 34 puntos luego de 30 partidos disputados, cuenta con un promedio de 1.133 que lo deja antepenúltimo, por delante de Danubio (1.030) y Progreso (1.000), pero por debajo de clubes como Cerro y Wanderers que están igualados y apenas un escalón por encima al sumar 1.164.

Mientras tanto conocerá este miércoles quién será su rival en los dieciseisavos de final de la Copa AUF Uruguay teniendo en cuenta que avanzó como escolta de Nacional en el Grupo 5 y se ubicó en el Bombo 2 donde se encuentran los cuatro peores segundos y los cuatro mejores terceros.

Por lo tanto su rival por el momento saldrá del grupo que está conformado hasta ahora por Peñarol, Deportivo Maldonado, Central Español, Nacional, Boston River, Liverpool y que contará con dos instituciones más.