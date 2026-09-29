Boston cerró a Jorge Cazulo como DT: hará su debut en Primera tras ser asistente en Argentina y dirigir juveniles

Tras la salida de Ignacio Ithurralde y el interinato de Diego Jaume ante Peñarol, Boston River designó a su nuevo entrenador para lo que resta del Torneo Clausura. Se trata de Jorge Cazulo, exfutbolista de 44 años con paso por Peñarol y Nacional.

El nacido en Maldonado y formado en el Mirasol, se retiró en 2021 a los 38 años tras dieciséis años de carrera y nueve temporadas jugando en el Sporting Cristal de Perú, donde se convirtió en ídolo. A partir de este momento, pasó a trabajar en las juveniles del club para luego dirigir la reserva y el equipo Sub 20 hasta 2022.

En junio de 2025 se mudó a Argentina para ser el asistente de Mariano Soso en Defensa y Justicia, rol que cumplieron hasta hace cuatro meses. La dupla dejó el equipo tras 10 victorias, 11 empates y 12 derrotas en 33 partidos.

Piki, así lo apodan, hará su primera experiencia como entrenador principal y será el tercer entrenador en el año tras tras Israel Damonte e Ignacio Ithurralde, mientras que Diego Jaume regresará a sus funciones en la Sub 16 de la institución.

Boston sigue teniendo como objetivo clasificar a las copas internacionales, aunque aún está lejos de la zona. Se ubica en el puesto 11 del Clausura con ocho unidades mientras que está en el puesto 14 de la Anual con 30 puntos, a ocho de la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

La salida de Ithurralde

Ignacio Ithurralde, entrenador de Boston River. Foto: Boston River.

Boston River se quedó sin director deportivo tras la salida de Pablo Álvarez a Nacional y cuya función ocupa por el momento Juan Delgado y un representante amigo. Días después, a raíz de los malos resultados, la directiva decidió cesar a su entrenador Ignacio Ithurralde. La caída en la hora de este sábado en Florida ante Progreso fue la gota que rebalsó el vaso tras cuatro partidos sin sumar de a tres en el Clausura y con tres derrotas al hilo (a esta se sumó la de Jaume ante Peñarol).

En este segundo ciclo en el club, Ithurralde, que llegó tras el cese de Israel Damonte también por malos resultados, dirigió 31 encuentros: 11 victorias, cuatro empates y 16 derrotas. En su primera dirección el saldo había sido de 28 victorias, 15 empates y 19 derrotas en 62 encuentros.