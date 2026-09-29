Sorteo de Copa AUF Uruguay: día, hora y división de los bombos para los cruces de la llave profesional

A falta de dos partidos para que termine la primera fase de la Copa AUF Uruguay, la organización del torneo comunicó la realización del sorteo para la fase dos, la llave profesional. Será este miércoles 30 de setiembre en la Sala de Asambleas de la AUF, desde las 18:15 horas, cuando el bolillero y el azar definirán los cruces entre los equipos ya clasificados.

Primero se esperará que se disputen los únicos cruces restantes de la fase uno: Defensor Sporting vs. Plaza Colonia y Cerro Largo vs. Rentistas. Ambos desde las 16 horas de este miércoles.

Cómo se sortea la fase eliminatoria de los equipos profesionales de la Copa AUF Uruguay

Los equipos que integren el bombo 1 (que incluye a los primeros y dos mejores segundos) serán local en la fase eliminatoria de los equipos profesionales.

Bombo 1: Peñarol, Deportivo Maldonado, Central Español, Nacional, Boston River, Liverpool.

Bombo 2: Montevideo City Torque, Danubio, Wanderers, Juventud, Racing, Albion, River Plate.

Clasificados sin bombo definido: Cerrito, Rentistas.

Cabe recordar que el campeón de la Copa AUF Uruguay clasificará a la Copa Libertadores 2027 como Uruguay 4, siempre y cuando participe de la Liga AUF Uruguay de esa temporada.

La eliminatoria de la C

Entrenamiento de Deportivo Italiano en el Parque Maracaná. Foto: Estefanía Leal.

Deportivo Italiano accedió a la fase eliminatoria amateur tras superar 2-0 a Deutscher. Se suma a Lito —que le ganó 2-1 a Rampla Juniors— y Bella Vista —que venció 2-0 a Terremoto—. Durazno obtuvo el último boleto al vencer a Deportivo Colonia 2-0.

Los cruces de la fase amateur

La fase amateur tendrá ocho cruces que determinará quienes avancen a enfrentarse ante los profesionales.

SÁBADO 26

Nacional de Florida 2-1 Rincón

MIÉRCOLES 30

Lito vs. Durazno - 15:30

DOMINGO 4

Ferro Carril vs. Real Montevideo - 15:0

Río Negro vs. Wanderers de Durazno - 15:30

Racing de Durazno vs. San Carlos - 16:15

Gladiador vs. Sportivo Barracas - 18:00

MIÉRCOLES 7

Libertad vs. Bella Vista

A CONFIRMAR

Porongos vs. Deportivo Italiano

