Copa AUF Uruguay 2026: Nacional vs. Rentistas el jueves en una semana que tendrá tres partidos más
Entre miércoles y jueves se llevará a cabo la semana de la competición de la que solo quedarán pendientes tres llaves más por resolverse, dos de ellas del cuadro profesional.
La Copa AUF Uruguaya definirá cuatro llaves esta semana, que ya tiene a nueve clasificados a los octavos de final. Nacional saldrá a escena ante Rentistas en una ventana que tendrá dos duelos el miércoles y dos el jueves.
En el Campeones Olímpicos de Florida, Boston River abrirá la semana frente a River Plate a las 15:30 horas, mientras que Deportivo Maldonado y Albion cerrarán la jornada del miércoles a las 21:00 en el Campus Domingo Burgueño Miguel.
El jueves será turno para Central Español y Danubio, que se medirán en el Parque Palermo, a partir de las 16:00, mientras que el juego de fondo será el que enfrente a Nacional y Rentistas en el Gran Parque Central.
La fase eliminatoria profesional comenzó el miércoles 7 con la agónica clasificación de Wanderers en el Parque Marcaná ante Cerrito, que lo igualó al último minuto 2-2 y luego se impuso 4-3 en los penales con José Río como figura, mientras que Juventud derrotó en el Parque Prandi a Plaza Colonia, por 1-0, con gol de Facundo Domínguez.
En la ruta amateur dominaron los equipos de OFI. Nacional de Florida eliminó a Rincón al ganarle 2-0, el campeón del interior, Libertad de San Carlos, despachó a Bella Vista por 3-1, mientras que Ferro Carril de Salto, dejó por el camino a Real Montevideo, al imponerse por 2-1. El único equipo que pudo clasificar del ascenso fue Lito, que superó a Durazno 2-0.
El resto de los equipos clasificados se dieron en duelos de OFI. San Carlos venció a Racing de Durazno 1-0, Gladiador de Salto sacó 4-1 en penales a Sportivo Barracas de Dolores, luego de igualar 1-1 en los 90', y Wanderers de Durazno venció 4-1 a Río Negro.
Al término de esta semana quedarán tres llaves por resolverse. Liverpool recibirá el miércoles 21 de octubre en el Parque Alfredo Víctor Viera a Cerro Largo, mismo día cuando se midan Porongos de Flores ante Deportivo Italiano. El martes 27 Peñarol jugará frente a Montevideo City Torque en el Campeón del Siglo.
Los detalles de la semana
MIÉRCOLES 14
Boston River vs. River Plate
Hora: 15:30
Árbitro: Augusto Olmos
Asistentes: Matías Rodríguez, Franco Mieres
Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez
Deportivo Maldonado vs. Albion
Hora: 21:00
Árbitro: Leandro Lasso
Asistentes: Nicolás Piaggio, Juan Álvarez
Cuarto árbitro: Marcelo García
JUEVES 15
Central Español vs. Danubio
Hora: 16:00
Árbitro: Federico Arman
Asistentes: Heber Godoy, Luis Lassaga
Cuarto árbitro: Marcio Sierra
Nacional vs. Rentistas
Hora: 20:00
Árbitro: Eduardo Varela
Asistentes: Federico Piccardo, Amador de Prado
Cuarto árbitro: Santiago Motta
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