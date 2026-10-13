Copa AUF Uruguay 2026: Nacional vs. Rentistas el jueves en una semana que tendrá tres partidos más

La Copa AUF Uruguaya definirá cuatro llaves esta semana, que ya tiene a nueve clasificados a los octavos de final. Nacional saldrá a escena ante Rentistas en una ventana que tendrá dos duelos el miércoles y dos el jueves.

En el Campeones Olímpicos de Florida, Boston River abrirá la semana frente a River Plate a las 15:30 horas, mientras que Deportivo Maldonado y Albion cerrarán la jornada del miércoles a las 21:00 en el Campus Domingo Burgueño Miguel.

El jueves será turno para Central Español y Danubio, que se medirán en el Parque Palermo, a partir de las 16:00, mientras que el juego de fondo será el que enfrente a Nacional y Rentistas en el Gran Parque Central.

La fase eliminatoria profesional comenzó el miércoles 7 con la agónica clasificación de Wanderers en el Parque Marcaná ante Cerrito, que lo igualó al último minuto 2-2 y luego se impuso 4-3 en los penales con José Río como figura, mientras que Juventud derrotó en el Parque Prandi a Plaza Colonia, por 1-0, con gol de Facundo Domínguez.

En la ruta amateur dominaron los equipos de OFI. Nacional de Florida eliminó a Rincón al ganarle 2-0, el campeón del interior, Libertad de San Carlos, despachó a Bella Vista por 3-1, mientras que Ferro Carril de Salto, dejó por el camino a Real Montevideo, al imponerse por 2-1. El único equipo que pudo clasificar del ascenso fue Lito, que superó a Durazno 2-0.

El resto de los equipos clasificados se dieron en duelos de OFI. San Carlos venció a Racing de Durazno 1-0, Gladiador de Salto sacó 4-1 en penales a Sportivo Barracas de Dolores, luego de igualar 1-1 en los 90', y Wanderers de Durazno venció 4-1 a Río Negro.

Al término de esta semana quedarán tres llaves por resolverse. Liverpool recibirá el miércoles 21 de octubre en el Parque Alfredo Víctor Viera a Cerro Largo, mismo día cuando se midan Porongos de Flores ante Deportivo Italiano. El martes 27 Peñarol jugará frente a Montevideo City Torque en el Campeón del Siglo.

Los detalles de la semana

MIÉRCOLES 14

Boston River vs. River Plate

Hora: 15:30

Árbitro: Augusto Olmos

Asistentes: Matías Rodríguez, Franco Mieres

Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez

Deportivo Maldonado vs. Albion

Hora: 21:00

Árbitro: Leandro Lasso

Asistentes: Nicolás Piaggio, Juan Álvarez

Cuarto árbitro: Marcelo García

JUEVES 15

Central Español vs. Danubio

Hora: 16:00

Árbitro: Federico Arman

Asistentes: Heber Godoy, Luis Lassaga

Cuarto árbitro: Marcio Sierra

Nacional vs. Rentistas

Hora: 20:00

Árbitro: Eduardo Varela

Asistentes: Federico Piccardo, Amador de Prado

Cuarto árbitro: Santiago Motta