Copa AUF Uruguay: se sortearon los cruces de la segunda fase profesional que comenzará la próxima semana

En la Sala de Asambleas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se sorteo la segunda fase profesional de la Copa AUF Uruguay, que determinó un nuevo cruce entre Peñarol y Montevideo City Torque, mientras que Nacional tendrá que enfrentar a Rentistas.

Recordar que los grandes ingresaron al bombo 1 por liderar sus grupos y serán locales en los partidos que corresponderán a la fase eliminatoria, que se jugará a un partido y de persistir la igualdad en los 90 minutos se decidirá quien avance a los octavos de final por una tanda de penales.

Plaza Colonia —que minutos antes del sorteo ganó su grupo al vencer a Defensor Sporting— se medirá ante Juventud, Deportivo Maldonado (ganador del Grupo 3) va frente a Albion, Central Español (Grupo 4) recibirá a Danubio y Boston River (Grupo 6) se medirá en Florida ante River Plate.

Además los dos mejores segundos también fueron cabezas de serie y definirán de local su llave. Estos son Liverpool, que enfrentará a Cerro Largo, y Cerrito, que tendrá que jugar ante Montevideo Wanderers.

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Definidos los cruces de la siguiente etapa de la Copa AUF Uruguay.#JuegaUnPaís pic.twitter.com/HRM1hqvy0j — Copa AUF Uruguay (@CopaAUFUruguay) September 30, 2026

Hasta el momento solo se sabe que por su participación en Copa Sudamericana, Montevideo City Torque enfrentará a Peñarol el jueves 8 de octubre.

En estos momentos los directivos están reunidos en la AUF para fijar los cruces restantes.

La bolilla de Nacional en el sorteo de la segunda fase profesional de la Copa AUF Uruguay. Foto: Ignacio Sánchez.

Así quedaron los grupos de la primera fase profesional del a Copa AUF Uruguay

La segunda fase amateur

Recordar que a partir de la tercera fase podrán cruzarse equipos amateur y profesionales. Los primeros ya definieron a sus dos primeros clasificados: Lito eliminó a Durazno al ganarle por 2-0; y Nacional de Florida dejó por el camino a Rincón, al triunfar por 2-0.

El encuentro entre Ferro Carril de Salto y Real Montevideo fue postergado por inclemencias del clima y fue reprogramado para el 4 de octubre, fecha en donde también se enfrentarán Río Negro ante Wanderers de Durazno, Racing de Durazno vs. San Carlos y Gladiador de Salto frente a Sportivo Barracas de Dolores. Para el 7 está fijado Libertad de San Carlos y Bella Vista, mientras que aún no tiene fecha el cruce entre Porongos de Flores y Deportivo Italiano.

Luego de finalizados los partidos, los cruces de octavos de final se medirán por sorteo, donde los equipos del interior tienen preferencia para ser locales; y luego los amateurs. En caso de que dos equipos profesionales sean sorteados entre sí, el sorteo determinará quien juegue en su escenario.