Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Defensor Sporting vs. Plaza Colonia en vivo por Copa AUF Uruguay: por puntos que valgan la clasificación

El Tuerto empató los dos partidos que jugó y el Patablanca viene de caer de forma increíble ante Rentistas por lo que aún no tiene asegurado su lugar en la próxima instancia.

El País
El País
30/09/2026, 15:33
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Lucas Agazzi en el partido entre Defensor Sporting y Rentistas por Copa AUF Uruguay.
Lucas Agazzi en el partido entre Defensor Sporting y Rentistas por Copa AUF Uruguay.
Foto: @DefensorSp.

Se cierra el Grupo 2 de la Copa AUF Uruguay y uno de los partidos será el que tendrá cara a cara a Defensor Sporting y Plaza Colonia. Desde las 16:00 (DSports, DGO y Flow) se enfrentan en el Estadio Luis Franzini apostando a lograr la clasificación a la próxima instancia del torneo.

Para ello saben que sumar es clave y el Patablanca llega mejor parado porque arriba a este encuentro con tres puntos producto de un triunfo y una derrota, mientras el Tuerto no perdió, pero tampoco ganó por lo que tiene dos puntos tras dos empates en sus presentaciones.

Defensor Sporting: Lucas Machado; Lucas Agazzi, Mateo Caballero, Francisco Sorondo, Axel Frugone; Martín Rabuñal, Lorenzo Cafaro, Erico Cuello; Alan Torterolo, José Neris, Xavier Biscayzacú. DT: Mauricio Larriera.

Plaza Colonia: Kevin Morgan; Ezequias Redín, Máximo Lorenzi, Cayetano Carro, Santiago Otegui; Ignacio Pereira, Diego Villalba, Luciano Barros, Lucas Carrizo; Hebert Vergara, Nicolás González. DT: Juan Ignacio Ayaso.

Hora: 16:00
Estadio: Luis Franzini
Televisa: DSports, DGO y Flow
Árbitro: Bruno Sacarelo
Asistentes: Ernesto Hatrwig y Mauricio Hernández
Cuarto árbitro: Eduardo Varela
VAR: Daniel Fedorczuk y Federico Modernel

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Defensor SportingPlaza ColoniaCopa AUF Uruguay
Te puede interesar