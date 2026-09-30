Cerro Largo vs. Rentistas en vivo por Copa AUF Uruguay: el Bicho Colorado busca defender la cima como visitante
El equipo del Turco Asad manda en el Grupo 2 y visita al Arachán que está en el último lugar, pero sabe que con un triunfo puede escalar varias posiciones e ilusionarse con clasificar.
Cerro Largo y Rentistas disputan uno de los partidos que cierran el Grupo 2 de la Copa AUF Uruguay. Desde las 16:00 (DSports, DGO y Flow) se enfrentan en el Estadio Ubilla de Melo en un juego que tiene cara a cara a los dos extremos de la serie.
Mientras que el Bicho Colorado es líder y defiende terminar en lo más alto de la llave, el Arachán está último pero sabe que con una victoria puede entreverarse y pelear por la chance de acceder a la próxima instancia del certamen.
Cerro Largo: Lukas González; Facundo Álvez, Nicolás Bertocchi, Axel Prado, Facundo Acosta; Andrés Córdoba, Mario García, Emiliano Jourdan, Gustavo Viera; Elías de León, Diego Daguerre. DT: Ignacio Ordoñez.
Rentistas: Carlos Techera; Ignacio Pintos, Agustín García, Lautaro Dufur, Simón Bentancur; Fabricio Roldan, Juan Pablo Plada, Facundo Carambula, Juan Moreira; Luciano Inverso, Pablo Suárez. DT: Omar Asad.
Hora: 16:00
Estadio: Ubilla
Televisa: DSports, DGO y Flow
Árbitro: Juan Cianni
Asistentes: Marcelo Alonso y Luis Lassaga
Cuarto árbitro: Federico Río
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