Copa AUF Uruguay: días, horarios y escenarios de la próxima fase con partidos de eliminación directa

La Copa AUF Uruguay continúa su camino y ya quedaron definidos los detalles de la próxima fase del certamen. Los ocho encuentros de la llave de equipos profesionales se repartirán entre el miércoles 7 y el miércoles 21 de octubre, con la presencia de varios equipos de Primera División y otros que buscarán seguir avanzando en el torneo.

Estos partidos son de eliminación directa y en caso de empate se define la clasificación directamente por intermedio de tiros penales.

La actividad comenzará el miércoles 7 de octubre con dos encuentros. Desde las 15:30 horas, Cerrito recibirá a Wanderers en el Parque Maracaná, mientras que a las 20:00 Plaza Colonia será local en su ciudad frente a Juventud en el Parque Prandi.

El jueves 8 de octubre será el turno de Peñarol, que enfrentará a Montevideo City Torque a partir de las 19:30 horas. El escenario para este encuentro todavía se encuentra sin definir.

La competencia se retomará el miércoles 14 de octubre con tres partidos. Boston River recibirá a River Plate a las 15:30 en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, mientras que Deportivo Maldonado jugará ante Albion desde las 16:00 en el Domingo Burgueño Miguel.

Ese mismo miércoles será el turno de Nacional, que tendrá como rival a Rentistas. El encuentro se disputará desde las 20:00 horas en el Gran Parque Central. La llave continuará el jueves 15 de octubre, cuando Central Español reciba a Danubio a las 20:00 horas en el Parque Palermo.

Finalmente, el último encuentro de esta instancia quedó fijado para el miércoles 21 de octubre. Liverpool enfrentará a Cerro Largo desde las 20:00 horas en el Parque Alfredo Víctor Viera, cerrando así la programación de la fase.

El detalle de la siguiente fase:

Miércoles 7 de octubre

Cerrito vs. Wanderers

Hora: 15:30.

Estadio: Parque Maracaná.

Plaza Colonia vs. Juventud

Hora: 20:00.

Estadio: Prandi.

Jueves 8 de octubre.

Peñarol vs. Montevideo City Torque

Hora: 19:30.

Estadio: a definir.

Miércoles 14 de octubre.

Boston River vs. River Plate

Hora: 15:30.

Estadio: Campeones Olímpicos de Florida.

Deportivo Maldonado vs. Albion

Hora: 16:00.

Estadio: Domingo Burgueño Miguel.

Nacional vs. Rentistas

Hora: 20:00.

Estadio: Gran Parque Central.

Jueves 15 de octubre.

Central Español vs. Danubio

Hora: 20:00.

Estadio: Parque Palermo.

Miércoles 21 de octubre.

Liverpool vs. Cerro Largo

Hora: 20:00.

Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera.