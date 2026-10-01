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El País Ovación Fútbol

Copa AUF Uruguay: días, horarios y escenarios de la próxima fase con partidos de eliminación directa

El torneo entra en una nueva instancia con ocho partidos que se disputarán entre el 7 y el 21 de octubre. Peñarol ante City Torque, mientras que Nacional enfrentará a Rentistas en el Gran Parque Central.

El País
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01/10/2026, 13:04
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El festejo de los jugadores de Juventud de Las Piedras ante Racing por Copa AUF Uruguay.
El festejo de los jugadores de Juventud de Las Piedras ante Racing por Copa AUF Uruguay.
Foto: @JuventudUy.

La Copa AUF Uruguay continúa su camino y ya quedaron definidos los detalles de la próxima fase del certamen. Los ocho encuentros de la llave de equipos profesionales se repartirán entre el miércoles 7 y el miércoles 21 de octubre, con la presencia de varios equipos de Primera División y otros que buscarán seguir avanzando en el torneo.

Estos partidos son de eliminación directa y en caso de empate se define la clasificación directamente por intermedio de tiros penales.

La actividad comenzará el miércoles 7 de octubre con dos encuentros. Desde las 15:30 horas, Cerrito recibirá a Wanderers en el Parque Maracaná, mientras que a las 20:00 Plaza Colonia será local en su ciudad frente a Juventud en el Parque Prandi.

El jueves 8 de octubre será el turno de Peñarol, que enfrentará a Montevideo City Torque a partir de las 19:30 horas. El escenario para este encuentro todavía se encuentra sin definir.

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La competencia se retomará el miércoles 14 de octubre con tres partidos. Boston River recibirá a River Plate a las 15:30 en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, mientras que Deportivo Maldonado jugará ante Albion desde las 16:00 en el Domingo Burgueño Miguel.

Ese mismo miércoles será el turno de Nacional, que tendrá como rival a Rentistas. El encuentro se disputará desde las 20:00 horas en el Gran Parque Central. La llave continuará el jueves 15 de octubre, cuando Central Español reciba a Danubio a las 20:00 horas en el Parque Palermo.

Finalmente, el último encuentro de esta instancia quedó fijado para el miércoles 21 de octubre. Liverpool enfrentará a Cerro Largo desde las 20:00 horas en el Parque Alfredo Víctor Viera, cerrando así la programación de la fase.

Boris Barone y el festejo de su gol tras el tanto en el partido entre Cerro Largo y Rentistas por Copa AUF Uruguay.

El detalle de la siguiente fase:

Miércoles 7 de octubre

Cerrito vs. Wanderers
Hora: 15:30.
Estadio: Parque Maracaná.

Plaza Colonia vs. Juventud
Hora: 20:00.
Estadio: Prandi.

Jueves 8 de octubre.

Peñarol vs. Montevideo City Torque
Hora: 19:30.
Estadio: a definir.

Miércoles 14 de octubre.

Boston River vs. River Plate
Hora: 15:30.
Estadio: Campeones Olímpicos de Florida.

Deportivo Maldonado vs. Albion
Hora: 16:00.
Estadio: Domingo Burgueño Miguel.

Nacional vs. Rentistas
Hora: 20:00.
Estadio: Gran Parque Central.

Jueves 15 de octubre.

Central Español vs. Danubio
Hora: 20:00.
Estadio: Parque Palermo.

Miércoles 21 de octubre.

Liverpool vs. Cerro Largo
Hora: 20:00.
Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera.

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