Copa AUF Uruguay: días, horarios y escenarios de la próxima fase con partidos de eliminación directa
El torneo entra en una nueva instancia con ocho partidos que se disputarán entre el 7 y el 21 de octubre. Peñarol ante City Torque, mientras que Nacional enfrentará a Rentistas en el Gran Parque Central.
La Copa AUF Uruguay continúa su camino y ya quedaron definidos los detalles de la próxima fase del certamen. Los ocho encuentros de la llave de equipos profesionales se repartirán entre el miércoles 7 y el miércoles 21 de octubre, con la presencia de varios equipos de Primera División y otros que buscarán seguir avanzando en el torneo.
Estos partidos son de eliminación directa y en caso de empate se define la clasificación directamente por intermedio de tiros penales.
La actividad comenzará el miércoles 7 de octubre con dos encuentros. Desde las 15:30 horas, Cerrito recibirá a Wanderers en el Parque Maracaná, mientras que a las 20:00 Plaza Colonia será local en su ciudad frente a Juventud en el Parque Prandi.
El jueves 8 de octubre será el turno de Peñarol, que enfrentará a Montevideo City Torque a partir de las 19:30 horas. El escenario para este encuentro todavía se encuentra sin definir.
La competencia se retomará el miércoles 14 de octubre con tres partidos. Boston River recibirá a River Plate a las 15:30 en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, mientras que Deportivo Maldonado jugará ante Albion desde las 16:00 en el Domingo Burgueño Miguel.
Ese mismo miércoles será el turno de Nacional, que tendrá como rival a Rentistas. El encuentro se disputará desde las 20:00 horas en el Gran Parque Central. La llave continuará el jueves 15 de octubre, cuando Central Español reciba a Danubio a las 20:00 horas en el Parque Palermo.
Finalmente, el último encuentro de esta instancia quedó fijado para el miércoles 21 de octubre. Liverpool enfrentará a Cerro Largo desde las 20:00 horas en el Parque Alfredo Víctor Viera, cerrando así la programación de la fase.
El detalle de la siguiente fase:
Miércoles 7 de octubre
Cerrito vs. Wanderers
Hora: 15:30.
Estadio: Parque Maracaná.
Plaza Colonia vs. Juventud
Hora: 20:00.
Estadio: Prandi.
Jueves 8 de octubre.
Peñarol vs. Montevideo City Torque
Hora: 19:30.
Estadio: a definir.
Miércoles 14 de octubre.
Boston River vs. River Plate
Hora: 15:30.
Estadio: Campeones Olímpicos de Florida.
Deportivo Maldonado vs. Albion
Hora: 16:00.
Estadio: Domingo Burgueño Miguel.
Nacional vs. Rentistas
Hora: 20:00.
Estadio: Gran Parque Central.
Jueves 15 de octubre.
Central Español vs. Danubio
Hora: 20:00.
Estadio: Parque Palermo.
Miércoles 21 de octubre.
Liverpool vs. Cerro Largo
Hora: 20:00.
Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera.
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