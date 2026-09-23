La rotación de Peñarol para la Copa Uruguay y el futbolista que vuelve para jugar con Boston River por el Clausura

Es una semana agitada para Peñarol porque juega dos partidos en tres días: primero frente a Danubio por la Copa AUF Uruguay, mañana en Jardines del Hipódromo (15:30 horas), y el sábado con Boston River por el Torneo Clausura en el Estadio Centenario (18:30).

Los dos a puertas cerradas: el primero por "medida preventiva" del Comité Ejecutivo de la AUF, el segundo por la sanción que recibió el Carbonero por incidentes en el clásico por parte de la Comisión Disciplinaria de la AUF.

Como la prioridad del equipo es la disputa por la Tabla Anual, que actualmente lidera en solitario con 55 puntos, es un hecho que contra Danubio saldrá a jugar con un equipo alternativo. Además porque, si bien no está clasificado a la siguiente fase, en la Copa Uruguay va primero del grupo 1 y le basta un empate para pasar (incluso perdiendo podría, porque clasifican los cuatro mejores terceros de los seis grupos).

En ese sentido, Diego Aguirre maneja varios cambios y el probable equipo para enfrentar a la franja es con Sebastián Britos en el arco y un montón de juveniles en el campo, tales como Brian Barboza, Thiago Espinosa, Tomás Olase, Stiven Muhlethaler, Luciano González, entre otros. Franco Romero, Lucas Hernández e incluso Jonathan Rodríguez son opciones que el entrenador maneja para jugar de arranque en la Curva de Maroñas.

En otro orden, la Fiera también tiene un ojo puesto en el sábado, donde ya sabe que no podrá contar con Eduardo Darias por una lesión muscular que ya lo apartó del último partido frente a Cerro. En su lugar es probable ver al joven Espinosa.

El festejo de Lucas Ferreira tras su gol junto a Nicolás Fernández y Matías Arezo en el partido entre Peñarol y Albion. Foto: Ignacio Sánchez.

En la línea de tres defensa centrales volverá Lucas Ferreira tras cumplir un partido de suspensión por cinco amarillas, teniendo en cuenta que Mauricio Lemos salió sentido tobillo en el partido contra Cerro. El resto del equipo no sufriría mayores cambios respecto al que se llevó los tres puntos del Tróccoli el fin de semana pasado.