Peñarol: se lesionó un jugador clave para Diego Aguirre, pero vuelven dos tras varias semanas en sanidad

Sale uno y entra otro, o a veces dos o tres al mismo tiempo. Así ha trabajado el departamento de sanidad de Peñarol durante todo el año, sin descanso y bajo una lluvia incesante de críticas motivadas por una realidad que muchas veces los supera.

Ahora esperan por Eduardo Darias, quien se perdió el pasado partido frente a Cerro por un dolor en los aductores que se presume pueda tratarse de un desgarro, que sea leve o de mayor entidad, lo tendrá por lo menos dos semanas sin actividad.

El volante se sometió ayer a una resonancia para conocer la entidad de su lesión, pero como lo más importante ante una herida muscular (ya sea distensión o desgarro) es que cicatrice bien para evitar resentirse y agravar la situación, parece improbable que Darias juegue alguno de los dos partidos de esta semana: el jueves con Danubio por Copa Uruguay y el sábado con Boston River por el Clausura.

Como contrapartida, Diego Aguirre recupera dos soldados que ya estarían para tener minutos el jueves: Jesús Trindade y Nahuel Herrera. El volante salió sentido a los 40’ del primer partido del semestre, la vuelta a la actividad frente a Racing en el Centenario. Días después se confirmó un complejo desgarro de unos ocho milímetros que lo mantuvo ausente durante más de dos meses, desde aquel 12 de julio.

Nahuel Herrera en su regreso a las canchas tras superar una lesión en el hombro con operación incluida. Foto: Leonardo Mainé.

Por otro lado, el joven zaguero regresó a jugar en agosto tras cinco meses de baja por su operación en el hombro, pero jugó solo dos partidos del Intermedio y sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie zurdo por un pisotón en una práctica.

Asimismo, Facundo Batista, Diego Laxalt, el argentino Gonzalo Gelini y el colombiano Luis Angulo también continúan en sanidad por sus respectivas lesiones, de entidad desconocida pero en todos los casos musculares.

Momento bisagra: nueve puntos claves para encaminarse al título

Este año Peñarol no tendrá mucho tiempo para celebrar su 135º aniversario, pero espera florecer como cada primavera porque en estas dos semanas juega cuatro partidos, tres de ellos claves para encaminar el campeonato.

Primero, este jueves (15:30) enfrenta a Danubio por Copa AUF Uruguay y un empate le basta para pasar a la siguiente ronda. Es líder del grupo 1 con cuatro puntos, seguido por el franjeado y Montevideo City Torque con tres cada uno, y cierra Atenas de San Carlos con una unidad.

Pero después empiezan los partidos por los puntos: el sábado 18:30 recibe a Boston River en el Estadio Centenario (sin gente de Peñarol) por la octava fecha del Torneo Clausura.

Enseguida llegan dos partidos con tinte de finales, porque choca contra dos rivales directos en la disputa de la Tabla Anual. Primero enfrenta a Montevideo City Torque, el miércoles 30 a las 20:00 horas en el Centenario. Partido correspondiente a la primera fecha, que se suspendió por aquel apagón en el Estadio Charrúa.

Finalmente, el domingo siguiente juega contra Racing, también en el Centenario y con horario a confirmar. En los dos casos será en condición de visitante, es decir que los hinchas aurinegros están habilitados a concurrir.