Abel Hernández se retiró lesionado ante MC Torque y se perderá al menos el partido con Racing por el Clausura

Abel Hernández ingresó a los 79 minutos del cruce entre Peñarol y Montevideo City Torque, cuando el partido estaba 1-1. La Joya cayó sobre el área rival durante una jugada y sufrió un traumatismo que derivó en un pequeño esguince.

Según pudo saber Ovación, al goleador le hicieron estudios no tuvo ninguna lesión. "Por suerte no fue nada óseo, solo un traumatismo con un pequeño esguince", confiaron desde el Mirasol.

Respecto a la cantidad de tiempo que estará de baja, la sanidad explicó que será según "cuánto le demore el dolor en irse cuando pueda volver, mínimo cuatro días y máximo 10 días para que esté jugando de nuevo".

De esta manera, Abel se perderá el partido con Racing por la novena fecha del Torneo Clausura el domingo.

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