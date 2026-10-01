Diego Aguirre reconoció que, como se dio el partido entre Peñarol y Torque, el empate "no es un drama"

La Fiera fue autocrítico en zona mixta una vez terminó el partido. Reconoció que Peñarol no jugó bien y que no se fue conforme con el resultados porque salieron a ganar el partido. Pero Montevideo City Torque dominó territorialmente el juego y lo puso contra las cuerdas, por lo tanto haber igualado "tampoco es un drama".

“Creo que empezamos muy bien el partido, dominando y generando situaciones. Tuvimos la fatalidad de recibir ese gol y después Torque creció, es un muy buen equipo”, dijo Diego Aguirre antes de subir al ómnibus junto al plantel para retirarse del Estadio Centenario, tras la igualdad 1-1 que celebraron sus perseguidores, tanto en el Clausura como en la Tabla Anual.

“Fue difícil, más allá de que no hubo situaciones claras en nuestra contra, había una sensación de dominio territorial que nos preocupó y no pudimos encontrarle la vuelta”, reconoció el entrenador aurinegro. Pero valoró: “Cuando no podés ganar contra un equipo muy difícil como este, tampoco es un drama haber empatado”.

“Fue un buen punto —sostuvo—, pero la intención era ganar el partido, no me puedo ir conforme con eso”.

Gonzalo Montes en la marca de Leonel Jaime en el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

“Los primeros 20 o 25 minutos jugamos bien, tuvimos algunas ocasiones y encontramos el gol (tras una muy buena jugada colectiva entre Nahuel Herrera, Javier Cabrera y Matías Arezo). Pero después entramos en un desconcierto con el empate”, admitió.

Cuando iba media hora de partido hizo un curioso y sorpresivo doble cambio: sacó a Franco Romero y Maxi Olivera, y puso a Thiago Espinosa e Ignacio Alegre: “Esos cambios fueron netamente por temas físicos que tuvieron los dos, no sé como están ahora”, señaló. El capitán se retiró rengueando del estadio.

La hinchada los silbó cuando se retiraron de la cancha, sobre todo a Romero. Sobre esa reprobación a su elección para el 11 inicial, le sacó trascendencia: “Es parte de esto. A veces hacés los cambios y ganás, y está todo bien. Hay que encontrar las cosas positivas: le sacamos un punto más a casi todos los equipos en la Tabla Anual”.

Sobre el ingreso de Trindade: “Ellos habían puesto un segunda punta, estábamos quedando mano a mano y pusimos a Jesús como volante más retrasado para controlar a Nahuel Da Silva, que generaba una preocupación. Además estábamos perdiendo un poco la mitad de la cancha y quisimos recuperar la pelota, pero nos faltó jugar más”.