Plaza Colonia 0-0 Juventud en vivo por Copa AUF Uruguay: duelo directo donde solo uno continuará en el torneo

La Copa AUF Uruguay tiene la continuidad de la Fase 2 profesional en el Parque Prandi porque allí Plaza Colonia recibe a Juventud de Las Piedras (20:00) en un encuentro que tendrá la transmisión en vivo de DSports, DGO y Flow.

El Patablanca llega a este partido sabiendo que finalizó como líder de su grupo en el que sorprendió al vencer a Defensor Sporting en la última fecha, además de vencer a Cerro Largo y más allá de caer con Rentistas en un partido insólito donde perdió por dos goles a los 94 y 96 minutos.

Los del Chapita Blanco, por su parte, también ganaron dos y perdieron el restante encuentro luego de vencer a Oriental de La Paz y a Racing y aunque cayó con Central Español, consiguió meterse como escolta del Palermitano en el Grupo 4. Ahora el ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará eliminado; en caso de empate, habrá penales.

Plaza Colonia: Joaquín Silva; Miqueas Redín, Máximo Lorenzi, Juan Pablo Hernández, Santiago Otegui; Ignacio Pereira, Diego Villalba, Segundo Pachame, Lucas Carrizo; Joao Maleck, Nicolás González. DT: Juan Ignacio Ayaso.

Juventud: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Emmanuel Más, Patricio Pernicone, Kevin Rolón; Ramiro Peralta, Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Gastón Pereiro, Mirko Díaz; Bruno Larregui. DT: Sergio Blanco.

Hora: 20:00

Estadio: Parque Prandi

Televisa: DSports, DGO y Flow

Árbitro: Pablo Silveira

Asistentes: Javier Irazoqui y Sebastián Silvera

Cuarto árbitro: Federico Río