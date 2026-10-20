Francisco Calvo, el goleador de Nacional en el Torneo Clausura y su incidencia directa en nueve puntos obtenidos

En cada momento candente del semestre de Nacional apareció la jerarquía de Francisco Calvo. El costarricense ha jugado de defensor central y también de lateral izquierdo al mando de Daniel Carreño, pero lo que siempre se ha mantenido es su eficacia goleadora. Lleva cinco tantos en nueve partidos jugados por el Torneo Clausura y es el máximo artillero del Bolso en este certamen.

Tiene uno más que Maxi Gómez, el líder ofensivo del equipo. Pero más allá del dato su influencia se traslada a los nueve puntos directos que han cosechado por sus goles. Su primer festejo llegó en el clásico de la cuarta fecha.

Apenas unos partidos después de la asunción del nuevo entrenador llegó un partido bisagra. Nacional venía de ganarle a Progreso en la agonía y de igualar con Albion, pero ya no podía perder puntos. Aquella tarde el costarricense se lució en el Estadio Campeón del Siglo con un gol de taco que le dio un triunfo clave en ese escenario.

Después llegó su gol frente a Juventud para el 2-1 parcial, aunque en el cierre el pedrense lo terminó emparejando. Por la séptima fecha de local ante Defensor Sporting se transformó en el héroe al marcar de cabeza el 3-2 definitivo que sentenció una remontada histórica en cuatro minutos después de aquel centro de Gastón Martirena.

Una de las celebraciones de Francisco Calvo con Nacional ante Deportivo Maldonado. Foto: Estefanía Leal.

En el medio se perdió dos partidos a raíz de su convocatoria con la selección de Costa Rica, pero al volver siguió dando muestras de su calidad técnica. Integró la zaga que mantuvo la valla en cero contra Central Español y repitió frente al Depor en una noche que será recordada por su doblete frente a uno de los mejores equipos en lo que va del año.

Calvo tiene un promedio de un gol cada 162 minutos en lo que respecta al Clausura en específico, unos números que perfectamente podrían ser de un delantero.

En la interna también lo elogian por su condición de referente y ayer decidió celebrar su primer gol junto con todo el banco de suplentes. Incluso alguna vez el vicepresidente Flavio Perchman lo catalogó como un futuro capitán del club por el rendimiento dentro de la cancha y lo que le aporta al plantel del tricolor en el día a día.

Su llegada a Nacional se produjo bajo recomendación expresa del entrenador Jorge Bava, quien al poco tiempo de llegar tuvo una charla concreta con Perchman para acercar el nombre y sugerir su contratación. Las gestiones las encabezó el dirigente en Estados Unidos durante su breve estadía allí por la disputa del Mundial 2026, y hoy el costarricense responde con creces a la confianza que le dieron.