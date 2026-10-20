Francisco Calvo: la marca inédita de su carrera que logró en Nacional y un registro de goles imponente

Francisco Calvo disfruta del mejor promedio goleador de su carrera en Nacional, donde anota cada 256 minutos disputados. Su influencia se incrementa aún más si se toma en cuenta su eficacia en el Torneo Clausura, donde es el máximo goleador del tricolor con cinco goles en nueve presencias, superando por uno la línea de Maxi Gómez, la principal referencia ofensiva.

Desde su arribo al tricolor el pasado 8 de julio se convirtió en pieza clave. Con sus goles ha tenido incidencia directa en nueve puntos cosechados si se considera su golazo de taco en el clásico ante Peñarol por la cuarta fecha del Clausura, el tanto de la remontada agónica contra Defensor Sporting y el doblete frente a Deportivo Maldonado.

En los 15 partidos que lleva en el club ya igualó el registro goleador que había tenido en otros dos clubes como Minnesota y Chicago, con la diferencia de que en ambos debió jugar más de 60 partidos para alcanzar los cinco goles.

También había logrado esa marca en dos clubes de Costa Rica, su país natal, como Santos FC y Pérez Zeledón. En ambos jugó 21 partidos y convirtió cinco goles siendo zaguero. Promedió un tanto cada 378', la segunda mejor marca en lo que va de su trayectoria, solo por detrás de lo que viene mostrando en el equipo de Daniel Carreño.

En total, tiene 486 partidos oficiales jugados en los que acumula 59 goles y 19 asistencias, unas cifras sorprendentes para la posición que ocupa. En el cierre del partido contra el Depor en el Gran Parque Central estuvo muy cerca de anotar el hat-trick y dio muestras de su jerarquía cuando está dentro del área rival. Ya sea a la hora de ganar duelos aéreos, como sucedió en el primer gol, o cuando recibe con espacios, tal como pasó en el 3-0 parcial con su definición en modo delantero.

Francisco Calvo, el segundo máximo goleador de Nacional en 2026

Una de las celebraciones de Francisco Calvo con Nacional ante Deportivo Maldonado. Foto: Estefanía Leal.

Con este rendimiento Calvo se posiciona como el segundo máximo goleador de Nacional en el año con cinco goles, solo por detrás de Gómez, la figura indiscutida del Bolso con 21 goles y tres asistencias en un total de 36 encuentros jugados hasta el momento.

En el tercer lugar se posiciona Tomás Verón Lupi con cuatro tantos en 36 partidos, la misma marca que Maxi Silvera.

"Este grupo y esta hinchada tan hermosa se lo merece", dijo Calvo tras su doblete

Al ser consultado por AUFTV acerca de si el tricolor se tiene que acostumbrar a sus goles, Calvo respondió con una sonrisa: "Si digo que sí el compromiso es grande, pero bueno, nada, solo una vez más agradecerle a Dios por la victoria del equipo y obviamente por los dos goles, me siento feliz por poder aportar tanto en mi faceta defensiva como en la ofensiva cuando estoy ahí".

Francisco Calvo celebra el gol que anotó en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado. Foto: Estefanía Leal.

Respecto de si visualizó algún cambio en el equipo después de regresar de su convocatoria con la selección de Costa Rica, dijo: "Sí, de hecho, cuando venía de vuelta venía viendo el partido contra Montevideo City Torque justo antes de subirme al avión. Lo disfruté muchísimo, el grupo hizo un gran esfuerzo y nada, yo solo con ganas de volver luego de la selección y ahora estar aquí como siempre, con mucha felicidad; el grupo y el cuerpo técnico se lo merece al igual que esta hinchada tan hermosa".