"Nos faltaron el respeto; son todos cómplices": jugadores de Deportivo Maldonado explotaron tras derrota ante Nacional

Cuando corrían 51 minutos del partido entre Nacional y Deportivo Maldonado por la undécima fecha del Torneo Clausura se instaló la polémica en el Gran Parque Central a raíz de una jugada puntual. Christian Tabó, atacante del Depor, recibió dentro del área y terminó cayendo al suelo tras la marca de Sebastián Coates y Francisco Calvo.

De inmediato, el entrenador Gabriel Di Noia reclamó con énfasis un posible penal, al igual que todo el banco de suplentes del equipo visitante. Sin embargo, el árbitro Mathías De Armas desestimó el reclamo, con el fundamenta de que el futbolista “juega el balón y es una acción de juego lo posterior”.

Polémica y media: en el minuto 50, Sebastián Coates fue protagonista de un pisotón que todo Deportivo Maldonado reclamó como penal, pero que el árbitro Mathías De Armas desestimó. ¿Qué viste vos? 🤔 pic.twitter.com/sJpYa5vyOs — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 20, 2026

Esto desató el enojo de los jugadores, quienes se pronunciaron en redes sociales postpartido. "Lo único que siento es orgullo sobre toido porque la dignidad no se compra... Nos faltaron el respeto y nadie dice nada, son todos cómplices. Nosotros vamos a seguir hasta el final", escribió el arquero Diego Segovia, que fue a más porque en la publicación agregó una foto del juez y escribió: "Histórico lo tuyo, que no se note tanto".

Esta historia fue borrada por el arquero que el fin de semana pasado sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior aunque dejó la segunda que compartió con el doble pisotón de Coates y Calvo sobre Tabó.

En esta misma línea, Hernán Menosse, ausente este lunes por desgarro, también compartió el video de la incidencia y redactó: "Que fácil se les hace; vergüenza".

La historia que publicó Diego Segovia. Foto: Captura.

La historia que publicó Diego Segovia.