Hinchas de Deportivo Maldonado denuncian agresiones desde tribuna de Nacional: "Hasta cuándo debemos aguantar esto"

El partido entre Nacional y Deportivo Maldonado se vivió a grandes revoluciones desde la previa hasta el final del partido, declaraciones de los protagonistas y una polémica jugada que el fernandino protestó y el juez desestimó generaron que la tensión se elevara al máximo. Pero además, una vez finalizado el encuentro los hinchas visitantes denunciaron agresiones.

"Un hincha de Deportivo terminó herido por un botellazo durante el partido. Fue a alentar a su equipo y terminó necesitando atención médica.

Es indignante", escribió una página partidaria del club, acompañando el comunicado con historias de Instagram en las que se visualiza indumentaria del club con manchas rojas, lo que aparenta ser sangre.

El comunicado de los hinchas de Deportivo Maldonado.

Y continuó: "Para controlar banderas y prohibir objetos insignificantes, el operativo está. Pero cuando tiran botellas de vidrio contra una tribuna ¿dónde está la protección? ¿Cómo puede pasar algo así? Viajamos horas para acompañar a Deportivo, con niños y familias y tenemos que volver con un hincha lastimado. No puede ser que nadie dé explicaciones y todo siga como si nada".

"Que los responsables se hagan cargo. Que se responda por las fallas del operativo. Esto no puede quedar en la nada", cierra el descargo.

Sobre las imágenes de la camiseta manchada, la cuenta depoesmaldonado manifestó: "Hasta cuándo los clubes tranquilos y de familia deberemos aguantar esto? En la tribuna del Depor un padre con su hijo de 10 años al lado recibió un botellazo en la cara. La AUF debería ser lapidaria con la sanción a Nacional, son una vergüenza @aufoficial _uruguay".