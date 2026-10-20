"El grupo y esta hinchada tan hermosa se lo merece", dijo Francisco Calvo tras ser la figura de Nacional
El defensor costarricense, autor de dos goles en la victoria 3-2 del tricolor frente a Deportivo Maldonado, afirmó: "Tenemos que seguir con humildad, paso a paso que quedan cuatro partidos más".
Francisco Calvo, el máximo goleador de Nacional en lo que va del Torneo Clausura con cinco goles en nueve partidos, habló este lunes por la noche tras la victoria 3-2 ante Deportivo Maldonado en el marco de la undécima fecha.
Al ser consultado por AUFTV acerca de si el tricolor se tiene que acostumbrar a sus goles, respondió con una sonrisa: "Si digo que sí el compromiso es grande, pero bueno, nada, solo una vez más agradecerle a Dios por la victoria del equipo y obviamente por los dos goles, me siento feliz por poder aportar tanto en mi faceta defensiva como en la ofensiva cuando estoy ahí".
En este sentido agregó: "Y nada, a seguir, yo creo que el equipo viene evidentemente en alza y tenemos que seguir con humildad, paso a paso que quedan cuatro partidos más".
Respecto de si visualizó algún cambio en el equipo después de regresar de su convocatoria con la selección de Costa Rica, dijo: "Sí, de hecho, cuando venía de vuelta venía viendo el partido contra Montevideo City Torque justo antes de subirme al avión. Lo disfruté muchísimo, el grupo hizo un gran esfuerzo y nada, yo solo con ganas de volver luego de la selección y ahora estar aquí como siempre, con mucha felicidad; el grupo y el cuerpo técnico se lo merece al igual que esta hinchada tan hermosa".
A modo de cierre, reveló a quién le dedicó sus dos goles: "Para toda mi familia, para Dios, para todas las personas que están cerca de mí, que siempre me apoyan, mi repre y Geray que estuvieron aquí hoy y esa persona especial que anda por ahí, así que todo bien".
Maxi Gómez tras la victoria de Nacional: "Fue fruto del esfuerzo"
Maxi Gómez, la principal referencia ofensiva del Bolso, quien tiene cuatro goles en el Clausura, se expresó en sus redes sociales este martes por la mañana: "¡Tres puntos fundamentales ante un gran rival, que juega muy bien al fútbol!", comenzó.
Y agregó: "Una victoria muy importante, fruto del esfuerzo, el compromiso y el trabajo de todo el equipo. Agradecido, como siempre, por el apoyo incondicional de nuestra gente. ¡Sigamos todos juntos, que todavía queda mucho por delante! ¡Vamos nosotros!".
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