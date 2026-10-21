Detrás del nuevo Nacional: Luciano González y Luciano Rodríguez, dos juveniles claves en la verticalidad de Carreño

Darle cancha a los juveniles es uno de los activos principales que tiene la era de Daniel Carreño en Nacional. Comenzó su tercer ciclo en plena crisis futbolística y puso como prioridad el orden defensivo manteniendo una línea de cuatro defensores en los primeros siete partidos.

Para jugar contra Defensor Sporting optó por una línea de tres y tuvo al juvenil Luciano Rodríguez como tercer central. Esa fórmula llegó para quedarse en los partidos decisivos. La repitió contra Montevideo City Torque, donde le dio confianza desde el arranque a Luciano González para acoplarse al mediocampo, y por primera vez repitió oncena ante Deportivo Maldonado.

Luciano Rodríguez, uno de los destacados de Nacional contra Albion. Foto: Estefanía Leal.

Los dos jugadores de la cantera del Bolso le han aportado soluciones y demostraron credenciales en momentos de tensión. El zaguero de 19 años debutó de manera oficial en Primera División el 27 de agosto en la igualdad 0-0 ante Albion por Copa AUF Uruguay. Fue titular y jugó todo el partido. Desde entonces tiene 674 minutos repartidos en ocho partidos.

Fue campeón uruguayo en Séptima (2021), Sexta (2022) y Cuarta (2025) y hoy destaca por su eficacia en los duelos individuales, así como en el juego aéreo. Su presencia por derecha, escoltado a la izquierda por Francisco Calvo y con Sebastián Coates como líbero, les dio garantías defensivas.

En la interna del club le destacan que, más allá de su juventud, lo percibían más que preparado para cumplir con un rol protagónico. En el caso de González, lo tienen conceptuado como el futbolista ideal para el juego de posesión.

Venía mostrando condiciones desde su debut contra el Depor en la fecha 11 del Torneo Apertura, cuando todavía lo dirigía Jorge Bava, pero Carreño le dio rodaje y el volante viene en ascenso.

Su capacidad para juntar pases y buscar el tercer hombre siempre la había demostrado en su camino formativo, pero desde la asunción del nuevo cuerpo técnico le pidieron otra función que no está asociada a la tenencia de pelota, sino a hacer daño en campo rival.

Luciano González celebrando con euforia uno de los goles de Nacional frente al Depor. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Carreño pretende un equipo vertical, entonces lo desligó de la zona de contención para posicionarlo detrás de los volantes rivales y que rompa líneas con su técnica y el manejo de los perfiles.

Al respecto, el entrenador habló con Ovación previo al cruce ante el Depor sobre los cambios que implementó a nivel colectivo: “Desde el punto de vista técnico tratar de jugar donde al equipo le afectara menos, tratar de jugar más en cancha rival que en nuestra cancha y jugar rápidamente, casi a un toque, que es el debe que estamos teniendo”.

González contribuye en esa faceta y ya tiene cuatro participaciones de gol en 12 partidos como profesional, incluyendo su gol contra River Plate por Copa AUF Uruguay y tres asistencias; una de ellas se la concedió a Luciano Boggio para el 3-0 parcial frente al equipo fernandino.

Antes de ganarse la oportunidad en el plantel principal se consagró campeón uruguayo en Séptima División durante 2022 y en Quinta el año pasado. Los Lucianos se tornaron indiscutidos en Nacional, pero ni la línea de tres ni la proyección de juveniles han sido decisiones llamativas tomando en cuenta los pergaminos de Carreño, que cuando en su momento le tocó reemplazar a Hugo De León adoptó decisiones similares a las de hoy.

Luciano González, el capitán de la generación 2008 de Nacional

Luciano González celebra su gol con Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Luciano González ha hecho todo el camino formativo en las juveniles de Nacional. Está en el club desde AUFI en 2012, luego formó parte de la captación del tricolor y fue fichado en 2021 para la categoría Pre Séptima. La peculiaridad es que el volante siempre mantuvo la cinta de capitán de la generación 2008, en otra muestra del carácter que lo define.

A lo largo de su recorrido ha tenido diferentes entrenadores de renombre. En Séptima estuvo al mando de Joaquín Papa, en Sexta tuvo a Dardo Pérez durante 2023, al año siguiente tuvo como entrenador a Tabaré Alonso y en Quinta fue acompañado por Rodrigo Lemos.

En lo que respecta a la actual temporada, ya desde el arranque del 2026 estuvo en Primera División, pero a la vez integró el plantel que disputó la Copa Libertadores Sub 20 con Santiago Espasandín como director técnico, quien hoy integra el equipo de Diego Forlán en la selección uruguaya a nivel mayor.

“Los sueños que nacen en casa”, afirmó ayer por la tarde la cuenta oficial de las formativas del tricolor junto con varias imágenes de González celebrando el triunfo.

Los inicios de Luciano Rodríguez en Piedras Blancas y su rol polifuncional

Luciano Rodríguez, uno de los zagueros juveniles que se destaca en Nacional. Foto: lucianorodriguez02 en Instagram/@nacional.

Luciano Rodríguez comenzó su camino representando a Estrellas de Oro en la Liga de baby fútbol de Piedras Blancas. En la temporada 2020 fue incorporado para integrar la categoría Pre Séptima de Nacional. Desde entonces comenzó un camino en el que tuvo a Joaquín Papa en Séptima durante 2021 y al año siguiente fue dirigido por Dardo Pérez en Sexta División. Ya para la temporada 2023 integró el plantel liderado por Tabaré Alonso en la Sub 16, mientras que en 2024 pasó a la Quinta que dirigía el técnico Rodrigo Lemos. En Cuarta División, que incluyó toda la temporada 2025 y algún pasaje del 2026, conformó el plantel de Santiago Espasandín.

Por ese motivo fue compañero de Luciano González dentro del plantel que compitió en la Copa Libertadores Sub 20. En lo que respecta a su posición dentro de la cancha, si bien en la actualidad integra la línea de tres junto con el capitán Sebastián Coates y el costarricense Francisco Calvo, en línea con el puesto que ocupó durante la mayor parte de las formativas, también supo jugar como lateral derecho durante 2025 en Cuarta División.