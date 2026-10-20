Di Noia por polémicas del Nacional contra Maldonado: “¿Es normal jugar un partido con 10 fallos en la cabeza?”

El final de la victoria de Nacional sobre Deportivo Maldonado por 3-2 estuvo marcado por la discusión y embrollo que hubo entre los futbolistas de ambos planteles. Como también el fastidio de los jugadores del fernandino por la labor del árbitro Mathías de Armas. “¿Es normal jugar 90 minutos con 10 fallos arbitrales en la cabeza?”, cuestionó el entrenador Gabriel di Noia.

El director técnico argentino hizo referencia a los errores que tuvo el equipo arbitral este lunes a la noche en el Gran Parque Central bajo el lema de tener “una charla futbolera” en el programa 100% Deportes en la Sport890.

“En la jugada del primer tiempo, no voy acomodar el discurso que le cobran falta a Cristian Tabó. En el cajón de puntero derecho es amarilla para el tipo que hizo la falta (Francisco Calvo). Amonestado el 5 (Lucas Rodríguez) y el 6 (por la posición en la que se mueve Calvo), la jugada de Ramos que hizo de puntero izquierdo, no cobró falta del stopper derecho (Luciano Rodríguez). Era falta y amarilla”, inició. “Si fueras entrenador te cambia el partido”, remarcó.

Maxi Gómez celebrando su gol número 30 con la camiseta de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Hizo referencia a Maximiliano Gómez: “Hay una jugada del delantero centro, con animosidad o no. Si vos cobras la falta que puede ser una agresión extrema o una jugada agresiva que el árbitro cobra porque es un manotazo (de Gómez). Él (De Armas) cobra una acción agresiva. Disciplinariamente incluye la tarjeta amarilla o roja, no es roja porque no es agresiva. Son tres amarillas que no estuvieron en el juego y fueron”.

“Si vos ves el primer tiempo donde ves las jugadas de los jugadores de Deportivo que intentaron defender, que el delantero centro (Gómez) del equipo rival tiene un hábito de sin pelota mover al defensor rival. Eso hace que juegues al límite. Mucha de esas acciones futbolísticas de ese delantero centro pueden ser para tomar ventaja; vos tenés que estar atento y ves el primer tiempo un montón de infracciones que capaz no las ven por la enjundia del partido. Si las analizas en una cancha con 35 mil personas y empiezan a martillarte la cabecita. Porque vos estás jugando al límite porque vos como defensor te extralimitas”, sostuvo el técnico argentino del Deportivo Maldonado.

Di Noia habló sobre el tiempo que se perdió tras el 2-0 de Nacional. “Fue en el minuto 81 y hasta el 84 no se reanudó. Todo el segundo tiempo, y que no se enojen los jugadores, integrantes del cuerpo técnico e hinchas de Nacional, no hubo balones. Lo que hablé con el cuarto árbitro es que no había balones. Nosotros somos unos burros que no hacemos goles, pero que haya balones para jugar”, resumió.

Luciano Boggio celebrando su gol junto con Gastón Martirena en el cruce entre Nacional y Deportivo Maldonado. Foto: Estefanía Leal.

“Y en ese contexto Maxi Gómez, no una, no dos, sino tres veces que queríamos reanudar el juego lanzaba el balón a distancia. Es lo que pasó y tampoco hubo cartón amarillo. Cuando tiene otra amarilla lo tenés que echar. Eso pasó en un partido que un equipo intentaba ganarle al otro. Por eso pregunto: ¿es normal 90 minutos jugar con 10 fallos en la cabeza peleando el campeonato?”, añadió.

“Le digo al juez de ayer, al VAR y a Marcelo de León que no se enojen y tomen represalias porque hablé de fútbol. Hablé de lo que pasó y también opino que no fuimos incisivos, nos comimos un gol en el minuto de juego y no pudimos atacar contra el arco rival de la manera que si demostramos el volumen de juego que tuvimos. Dije lo que pienso de los fallos y de mi equipo”, sentenció. Además, afirmó que no hubo dudas de que “fue penal” la acción de Coates y Calvo sobre Tabó.