La visita de Maxi López al Gran Parque Central: por qué estuvo presente, la foto con Vairo y el festejo de gol

La victoria de Nacional por 3-2 ante Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central, por la fecha 11 del Torneo Clausura, contó con un espectador especial en las tribunas. El exfutbolista argentino Maximiliano López estuvo presente en el escenario tricolor, disfrutó del encuentro y compartió distintos momentos de su visita a través de su cuenta oficial de Instagram.

El argentino, que pasó por clubes como Barcelona, Milan y Torino durante su carrera como futbolista, aprovechó su estadía en Montevideo para acercarse al estadio de Nacional y presenciar el encuentro que terminó con una importante victoria para los dirigidos por el cuerpo técnico tricolor.

Una de las imágenes que publicó en sus historias de Instagram fue junto al presidente de Nacional, Ricardo Vairo, con quien posó en uno de los palcos del Gran Parque Central. "Gracias @nacional @latam_football_forum", escribió López, acompañando la fotografía con la ubicación del escenario tricolor.

Pero su presencia no quedó únicamente en una foto institucional. El exdelantero también compartió un video desde la tribuna en el que registró uno de los festejos de gol de Nacional, con los futbolistas abrazados dentro del campo de juego.

"Gran partido en el Parque Central", expresó el argentino en la publicación, en la que volvió a mencionar tanto a Nacional como a la organización del evento que lo trajo a Uruguay.

Maxi López en el Gran Parque Central Foto: Instagram de Maxi López

¿Por qué Maxi López está en Uruguay?

La presencia del exfutbolista argentino en Montevideo está relacionada con la promoción del Latam Football Forum, un evento que se llevará a cabo el próximo 27 de noviembre en Kibón, en la previa de la final de la Copa Libertadores.

La actividad reunirá a distintas figuras, dirigentes y representantes de clubes del fútbol latinoamericano, con el objetivo de generar un espacio de encuentro e intercambio entre protagonistas del deporte.

LLEGA EL LATAM FOOTBALL FORUM ⚽🇺🇾



Maxi López presentó el evento que reunirá a figuras, dirigentes y clubes del fútbol latinoamericano el 27 de noviembre en Kibón, Montevideo, en la previa de la final de la Libertadores 🏆



Nacional y Peñarol también respaldan la iniciativa,… pic.twitter.com/B4gSA8ID9d — FIX Entertainment (@somosfix) October 15, 2026

López fue uno de los encargados de presentar la iniciativa, que cuenta con el respaldo de los dos grandes del fútbol uruguayo, Nacional y Peñarol.

El encuentro tendrá una nueva edición luego de una primera experiencia que contó con la participación de reconocidas figuras del fútbol sudamericano e internacional, entre ellas Diego Lugano, David Trezeguet y Paulo da Silva.

De esta manera, el exdelantero argentino combinó sus actividades vinculadas al evento con una visita al Gran Parque Central, donde pudo disfrutar de una victoria de Nacional y dejó registro de su experiencia en las redes sociales.