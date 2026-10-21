"Fue un acto individual": la versión de Nacional tras la agresión al hincha de Deportivo Maldonado

Una vez finalizado el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado por la undécima fecha del Torneo Clausura un grupo de simpatizantes del visitante denunciaron que un hincha fernandino recibió un botellazo en la cabeza durante el encuentro ante el tricolor y recibió seis puntos de sutura. Según informó una cuenta partidaria del Depor, el hombre se encontraba en la tribuna visitante junto a su hijo de 10 años cuando fue alcanzado por el objeto.

A raíz de lo sucedido Peñarol reclama la quita de un punto argumentando que "el Tribunal de Penas fue claro en que el artículo prevé sí o sí pérdida de puntos por herida grave y cierres de cancha". En este sentido añadieron: "La pedrada de Cerro a la hincha de Peñarol en la Henderson fue un punto perdido para Cerro y cuatro cierres de cancha”.

En diálogo con Ovación, Enrique Campos, delegado de Nacional, informó que ya identificaron al hincha que arrojó la botella hacia la tribuna del Depor y realizaron la denuncia ante la Comisión de Seguridad del Deporte con el objetivo de que se juzgue la responsabilidad individual del sujeto y "se investigue si la persona cometió algún ilícito penal".

Al ser consultado sobre el reclamo de puntos del aurinegro, Campos respondió: "La norma y los hechos demuestran que fue un acto individual, no corresponde quita de puntos".

"La norma dice que tiene que haber un hecho colectivo y de manifiesta gravedad, son requisitos que van juntos. No alcanza con que sea grave, sino que tiene que ser colectivo. Si no se da, es individual y no aplica la responsabilidad objetiva del club", añadió al respecto.

La Comisión Disciplinaria se reunirá el próximo lunes y recibirá el informe de seguridad

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se reunirá el próximo lunes, el día habitual que tiene fijado para este tipo de instancias. Allí recibirá el informe elaborado por el área de seguridad. Dentro del Bolso están convencidos de que "no debería haber sanción económica" para la institución.