"Nacional nos obliga a ganar": Bengua explicó cambios y destacó a un juvenil tras el triunfo por Copa Uruguay

Nacional viajó a Paysandú para enfrentar a Ferro Carril de Salto por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. El Carbonero emparejó el partido más de la cuenta y el tricolor tuvo que apelar a algunos titulares para sostener el 2-1 que había cosechado en el primer tiempo y ganarse su boleto a los cuartos de final donde enfrentará a Deportivo Maldonado el próximo lunes en el Domingo Burgueño Miguel.

Una vez finalizado el encuentro el entrenador del Bolso, Daniel Carreño, se retiró del estadio Artigas sin conversar con la prensa y, en su lugar, Rodrigo Bengua (ayudante de campo) dio sus impresiones en zona mixta.

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado, lo tomamos de esa forma. No es el resultado que esperábamos, pero hoy por hoy Nacional tiene que ganar, nos obliga a ganar. Estamos ya pensando en el próximo partido”, manifestó Bengua.

Nacional abrió la cuenta temprano y ganaba con dos goles de Maxi Silvera antes de la media hora de juego, pero Natanaél Tabárez descontó justo antes del descanso para Ferro Carril y el trámite se volvió más parejo en el complemento.

El tricolor, que paró a un equipo alternativo, dejó a dos titulares en el banco de suplentes y tuvo que apelar a ellos. Ingresaron Maximiliano Gómez y Lucas Rodríguez. Bengua explicó la entrada del volante, que fue importante para sostener el resultado.

“Lucas (Rodríguez) nos ayudó, (Bruno) Zuculini estuvo muy solo en el primer tiempo porque (Agustín) Dos Santos y (Rubén) Botta estuvieron muy adelantados. Por eso el cambio. Estamos contentos, bien y esperando el partido del lunes”.

Bengua se refirió al próximo partido del tricolor en este torneo y recordó el último enfrentamiento en el Gran Parque Central que terminó con una ajustada victoria 3-2. “Va a ser igual el partido con Maldonado. Los dos equipos estamos aspirando a seguir en este torneo”.

El ayudante técnico de Daniel Carreño destacó el ambiente y a uno de los juveniles de Nacional. “El público fue espectacular, agradecemos mucho al público de Paysandú y esperamos volver pronto”, dijo en relación a los hinchas y se refirió a Román Clematte, que cumplió con un buen papel en el lateral izquierdo. “Clematte tiene un gran futuro por delante y hay que llevarlo de a poco”.