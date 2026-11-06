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El País Ovación Fútbol

Nacional: Francisco Calvo fue convocado por Costa Rica para la fecha FIFA y no estará ante Deportivo Maldonado

El defensor de 34 años, uno de los referentes del tricolor de Daniel Carreño, integra la nómina conformada por Bryan Ruiz para los amistosos frente a Ecuador y Argentina.

El País
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06/11/2026, 14:27
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Francisco Calvo con la selección de Costa Rica.
Francisco Calvo con la selección de Costa Rica.
Foto: @calvo05

Francisco Calvo ingresó en la lista de convocados de la selección de Costa Rica para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre frente a Ecuador y Argentina. Tras ser titular con Nacional el domingo 1 de noviembre ante Danubio en Jardines, el defensor costarricense entrenó al día siguiente en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y viajó de inmediato para ponerse a las órdenes de Bryan Ruiz.

Por tanto, el zaguero, que es uno de los referentes del equipo liderado por Daniel Carreño, no estará a disposición el próximo lunes 9 de noviembre cuando el tricolor visite a Deportivo Maldonado por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. El partido inicia a las 21:00 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

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Los Ticos jugarán el viernes 13 de noviembre contra la selección de Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, mientras que cuatro días después visitarán a la selección argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Cabe recordar que el defensor recibió una amarilla en su último partido contra La Franja y, tras haber llegado a la quinta, no podrá estar disponible cuando reciban a Albion en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura.

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