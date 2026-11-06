Nacional: Francisco Calvo fue convocado por Costa Rica para la fecha FIFA y no estará ante Deportivo Maldonado
El defensor de 34 años, uno de los referentes del tricolor de Daniel Carreño, integra la nómina conformada por Bryan Ruiz para los amistosos frente a Ecuador y Argentina.
Francisco Calvo ingresó en la lista de convocados de la selección de Costa Rica para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre frente a Ecuador y Argentina. Tras ser titular con Nacional el domingo 1 de noviembre ante Danubio en Jardines, el defensor costarricense entrenó al día siguiente en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y viajó de inmediato para ponerse a las órdenes de Bryan Ruiz.
Por tanto, el zaguero, que es uno de los referentes del equipo liderado por Daniel Carreño, no estará a disposición el próximo lunes 9 de noviembre cuando el tricolor visite a Deportivo Maldonado por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. El partido inicia a las 21:00 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.
Los Ticos jugarán el viernes 13 de noviembre contra la selección de Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, mientras que cuatro días después visitarán a la selección argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes.
Estos son los convocados por el profe Bryan Ruiz para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre ante Ecuador y Argentina ⚽️— La Sele (@laselecrc_) November 6, 2026
🆚 🇪🇨 13 noviembre 🏟️Estadio Olímpico Atahualpa de Quito
🆚 🇦🇷 17 noviembre 🏟️ Estadio Mario Alberto Kempes
¡Vamos Sele! 🇨🇷 pic.twitter.com/I4HDrQoHto
Cabe recordar que el defensor recibió una amarilla en su último partido contra La Franja y, tras haber llegado a la quinta, no podrá estar disponible cuando reciban a Albion en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura.
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