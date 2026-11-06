Nacional apronta los cuartos de Copa AUF Uruguay contra Deportivo Maldonado: los regresos y la idea de Carreño

El Nacional de Daniel Carreño ya dejó atrás la victoria ante Ferro Carril por Copa AUF Uruguay y tiene el foco en la visita a Deportivo Maldonado en el marco de los cuartos de final. El partido está fijado para el próximo lunes 9 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores, el entrenador tiene planeado colocar una oncena integrada por varios de los habituales titulares. Luciano Boggio, quien no viajó a Paysandú y tampoco estuvo a disposición contra Danubio por haber llegado a la quinta amarilla, es uno de los que regresaría al once.

Sebastián Coates y Francisco Calvo, dos de los referentes del plantel, no formaron parte de la delegación que se trasladó al Estadio Artigas, por lo que se espera que regresen a la convocatoria para visitar al Depor en el Campus de Maldonado.

Lo mismo sucedería con Gastón Martirena y Camilo Cándido.

Francisco Calvo celebra el gol que marcó en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado. Foto: Estefanía Leal.

Por otra parte, Nahuel Gelos, quien fue expulsado durante la goleada 3-0 ante Rentistas en el Gran Parque Central, volverá a estar a disposición del cuerpo técnico. Cabe recordar que frente a Danubio le concedió la asistencia a Maxi Gómez para el tanto que les dio la victoria agónica en Jardines del Hipódromo.

Los rendimientos destacados en Nacional ante Ferro Carril por Copa AUF Uruguay

El Bolso logró una trabajada victoria en su visita al equipo salteño por los octavos de final y tuvo dos jugadores que resaltaron por su desempeño. El caso más evidente es el de Maxi Silvera, quien fue titular, jugó como única referencia ofensiva y anotó dos goles.

El segundo caso es el de Nicolás "Ojito" Rodríguez, que esta vez ocupó el lateral derecho y destacó por su proyección ofensiva. De hecho, en el primer tanto asistió con la pierna derecha y en el segundo con la zurda para garantizar el triunfo, a pesar de que Ferro Carril se puso en partido por el gol de Natanael Tabárez y compitió hasta el final con mucho esfuerzo.

El último antecedente entre Nacional y Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura

La última vez que el tricolor y el Depor se enfrentaron por una competencia fue el 19 de octubre en el Gran Parque Central por la fecha 11 del Torneo Clausura. Aquella vez Francisco Calvo anotó un doblete y el gol restante del tricolor lo hizo Luciano Boggio. Para la visita descontaron Guillermo López y Renato César.