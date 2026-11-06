Nacional podría apelar la sanción de dos partidos sin público como local: qué falta y cuándo vence el plazo

Nacional podría apelar la sanción que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a raíz de los incidentes que se registraron en los partidos frente a Liverpool y Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central por el Torneo Clausura.

Resolvieron aplicar una multa de 100 unidades reajustables al tricolor por lo sucedido en el cruce ante el negriazul. Asimismo, se lo sanciona con dos cierres de cancha por lo ocurrido frente al Depor y esto entra en vigor a partir del encuentro ante Albion por la fecha 14 del Torneo Clausura.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, en caso de que el tricolor acceda a unas hipotéticas finales por la Liga AUF Uruguaya, la que le correspondería jugar como local debería disputarla sin gente. En el caso de una posible semifinal, no se contabilizaría para la sanción porque se consideraría partido en cancha neutral.

Puertas adentro el tricolor analiza como una posibilidad firme la presentación de una apelación con la mira puesta en reducir la sanción de dos partidos. "Lo más probable es que la presentemos", trasladaron desde el club. Por estas horas están ajustando detalles en relación a la estrategia que seguirían buscando la mayor eficacia posible.

El plazo que tiene Nacional para presentar una apelación tras la sanción de la Comisión Disciplinaria

Nacional dispone de tres días hábiles a partir de este viernes para presentar una apelación ante la Comisión Disciplinaria de la AUF. Por tanto, el último día disponible será el martes 10 de noviembre.

El motivo por el que Nacional fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de AUF

Hinchas de Nacional durante el partido frente a Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal.

Cabe recordar que durante el partido entre el tricolor y Liverpool por la fecha 12 del Clausura algunos hinchas negriazules publicaron en redes sociales varios videos denunciando que los parciales tricolores les habían lanzado petacas en el Gran Parque Central.

En los audiovisuales compartidos por una cuenta partidaria de Liverpool en su cuenta de X (antes Twitter) se percibe como uno de los parciales enseña la presunta petaca de vidrio, ya rota, además de dejar testimonio de los intercambios entre la seguridad y los hinchas ubicados en la Tribuna Héctor Scarone.

En el partido anterior frente al Depor un grupo de simpatizantes del visitante denunciaron que un hincha fernandino fue herido tras el golpe de una petaca durante el encuentro ante el tricolor y recibió seis puntos de sutura. Según informó una cuenta partidaria del Depor, el hombre se encontraba en la tribuna visitante junto a su hijo de 10 años cuando fue alcanzado por el objeto.

A raíz de lo sucedido Peñarol reclamó la quita de un punto argumentando que "el Tribunal de Penas fue claro en que el artículo prevé sí o sí pérdida de puntos por herida grave y cierres de cancha". En este sentido añadieron: "La pedrada de Cerro a la hincha de Peñarol en la Henderson fue un punto perdido para Cerro y cuatro cierres de cancha”. Finalmente la Comisión Disciplinaria no estableció quita de puntos para Nacional, pero sí otras medidas por entender que hubo responsabilidad objetiva de Nacional y también de Liverpool, que deberá cumplir un partido como locatario a puertas cerradas.

En diálogo con Ovación el pasado 21 de octubre, Enrique Campos, delegado de Nacional, informó que ya identificaron al hincha que arrojó la botella hacia la tribuna del Depor y realizaron la denuncia ante la Comisión de Seguridad del Deporte con el objetivo de que se juzgue la responsabilidad individual del sujeto y "se investigue si la persona cometió algún ilícito penal".

Al ser consultado sobre el reclamo de puntos que en su momento hizo el aurinegro, Campos respondió: "La norma y los hechos demuestran que fue un acto individual, no corresponde quita de puntos".

"La norma dice que tiene que haber un hecho colectivo y de manifiesta gravedad, son requisitos que van juntos. No alcanza con que sea grave, sino que tiene que ser colectivo. Si no se da, es individual y no aplica la responsabilidad objetiva del club", añadió al respecto.