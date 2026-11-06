Nacional vs. Hebraica y Macabi en vivo por la LUB: el Bolso vuelve a la Liga con impulso continental

Nacional vuelve a enfocarse en la Liga Uruguaya de Básquetbol después de dar un paso importante en el plano internacional. Esta noche, desde las 21:30 horas, recibirá a Hebraica y Macabi en el Polideportivo del Gran Parque Central, por una nueva fecha del torneo local, con el desafío de trasladar a la competencia doméstica el impulso que significó la clasificación al Final Four de la Liga Sudamericana.

El equipo dirigido por Álvaro Ponce consiguió el pasaje entre los cuatro mejores del continente en los cuartos de final disputados en Brasil. Allí venció a Independiente de Oliva, de Argentina, por 101-98, y a Jorge Guzmán, de Ecuador, por 107-88. En el último partido cayó ante Mogi Basquete por 82-71, pero ya tenía asegurada su clasificación. Ahora, el Tricolor vuelve a poner la atención en el torneo uruguayo, donde buscará ganar regularidad y mejorar su registro inicial.

Enfrente estará un Hebraica y Macabi que también necesita sumar para afirmarse en la tabla. El equipo Macabeo llega después de caer 84-78 ante Malvín, en un partido cambiante: había llegado a estar 15 puntos arriba, pero no pudo sostener la ventaja y terminó perdiendo en los minutos finales. Antes había conseguido su primera victoria del campeonato frente a Urunday Universitario, por 80-77, aunque también había sufrido una derrota ante Biguá.

Los dos equipos llegan con una victoria y dos derrotas en sus primeras presentaciones, por lo que el encuentro representa una oportunidad para empezar a acomodarse en la tabla. Nacional, además, tendrá que administrar las cargas después de la exigencia internacional y mantener el nivel ofensivo que mostró en Brasil. Hebraica, por su parte, intentará recuperar la solidez que le permitió competir durante buena parte de su último partido.

El antecedente más reciente entre ambos favorece al Bolso: en abril de este año, Nacional se impuso 81-79. Esta noche habrá un nuevo capítulo entre dos equipos con aspiraciones de protagonismo, en un partido que puede servirles para tomar impulso en el comienzo de la Liga.