La tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026: así están las posiciones previo al inicio de la fecha 2

La Liga Uruguaya de Básquetbol completó su primera etapa el pasado miércoles, sin grandes sorpresas.

El torneo se abrió con el triunfo de Biguá 92-86 ante Hebraica Macabi, en un partido donde el Pato se repuso de un mal arranque y logró imponerse, con Donald Sims como figura y un gran aporte de los Sub 23, Álvaro Payovich y Thiago Rodríguez.

El lunes se cerró con un holgado triunfo de Defensor Sporting sobre Goes, donde el Fusionado empezó a imponerse con un buen ingreso de su segunda unidad, liderada por Mateo Giano y disfrutó de un gran Nick Davis en el segundo tiempo para no pasar zozobras y quedarse con el punto en cifras de 83-64.

El segundo día de competencia tuvo a Malvín triunfando con comodidad sobre Atenas, 77-66. El Playero sacó la ventaja en el primer cuarto y pese a perder a Supreme Hannah, no terminó sufriendo ante un candidato a pelear en la parte baja.

A continuación Aguada se llevó un punto enorme del Polideportivo del Gran Parque Central. El de la Avenida San Martín lideró el partido durante grandes tramos y resistió las arremetidas permanentes de Nacional que combatió pese a perder temprano a Luismal Ferreiras por expulsión.

En el debut de Larrañaga en la LUB y jugando como local, el que festejó fue Unión Atlética un punto clave. El azulgrana se impuso por 94-78 en un partido donde sacó resiliencia en el peor momento, cuando se veía abajo en el marcador y perdía a Brett Reed por lesión. Con Marcus Thomas como su generador y un gran papel de Rodrigo Brause, terminó ganando en el Doña Natividad Rivera.

La fecha tuvo su conclusión con el debut del campeón defensor, Peñarol, que venció a un durísimo equipo de Urunday Universitario, por 91-79. Si bien el equipo Estudioso llegó a estar a uno con la pelota, faltando tres minutos, el Carbonero sacó la jerarquía individual de Santiago Vescovi desde la generación, mientras que Skyler Hogan sumó dos triples claves para bajarle la cortina al juego.

Recordar que Aguada comenzó el torneo con dos puntos menos, por incidentes en la última semifinal frente a Nacional del torneo pasado, mientras que Larrañaga fue castigado con tres unidades, por una riña en el final del partido ante Colón por los cuartos de final de la Liga de Ascenso.

Los seis mejores al término de dos ruedas jugarán la Liguilla, mientras que los restantes irán al Reclasificatorio, que se juega por dos los últimos dos cupos a playoffs y dos descensos a la Liga de Ascenso 2028.