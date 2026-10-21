Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: se cierra la fecha 1 con Larrañaga vs. Unión Atlética y Urunday vs. Peñarol

La Liga Uruguaya de Básquetbol culmina su primera fecha esta noche con dos partidos. A las 19:15, Larrañaga, que comienza el torneo con tres puntos menos, jugará su primer partido en la competición en el Doña Natividad Rivera, en un juego de peso en sus aspiraciones por quedarse en primera ante Unión Atlética. A las 21:30 debutará el campeón defensor, Peñarol, visitando a Urunday Universitario en un partido que promete ritmo y un score elevado.

Todos los encuentros irán a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

Larrañaga vs. Unión Atlética

ESTADÍSTICAS EN VIVO

El punto más caliente parece jugarse en la calle Francisco Simón, donde dos equipos que a priori van a pelear por evitar uno de los dos descensos en disputa. Ambos llegan con muchas variantes respecto a sus últimas presentaciones, pero se plantan como dos equipos fuertes defensivamente.

El Milrrayitas parece tener en lo que puede generar Carlos Buemo y un fuerte juego interno, sus principales fortalezas en el cinco contra cinco, mientras que Gustavo Barrera puede ser su segunda espada si llega bien físicamente.

La UA promete la intensidad que pregona Gonzalo Fernández y un equipo con muchos tiradores, siendo su manija lo que pueda producir Marcus Thomas, que parece tomar el rol de generador junto a Mauro Zubiaurre, que tendrá que dar un paso adelante al rol que venía de tener en Defensor Sporting.

Arbitrarán Gonzalo Salgueiro, Martín Fernández y Christian Barreiro.

Urunday Universitario vs. Peñarol

ESTADÍSTICAS EN VIVO

En el Cr. Osvaldo Dohir, una de las mejores propuestas del torneo anterior, Urunday Universitario, hará su debut ante el campeón defensor y principal candidato al título, Peñarol.

Si bien el Estudioso llega con cambios importantes, por la identidad que ha impregnado José Ángel Samaniego —que prepara el equipo más allá de que en cancha dirige Nicolás Mazzarino— se sabe que va a salir a elevar el ritmo, atacar con mucha gente el rebote ofensivo y proponer una rotación larga.

Pero más allá de su propuesta, Peñarol por el peso individual, por el funcionamiento y memoria colectiva, es sin dudas el favorito a quedarse con el partido. Es un equipo que tiene muchas vías de generación y una defensa que no la negocia. Además conserva un interno con capacidad de jugar desde el perímetro y tiro, y uno un tanto más dominante adentro que se adaptarán bien a la estructura del equipo.

Arbitrarán Julio Dutra, Aline García y Agustín Ortiz.