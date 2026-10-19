Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: se abre con Biguá vs. Hebraica Macabi y Defensor Sporting vs. Goes

La Liga Uruguaya de Básquetbol retorna esta noche con dos muy buenas propuestas. A partir de las 19:15 horas el torneo da su salto inicial en Villa Biarritz, donde Biguá —con el estelar retorno de Donald Sims— recibirá a Hebraica Macabi. A continuación (21:30) Defensor Sporting se medirá ante Goes, en un partido que puede poner la vara de ambos equipos, que por su rendimiento en pretemporada puede ser parejo.

El torneo tendrá la novedad esta temporada que la totalidad de los partidos serán televisados. Irán a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

Biguá vs. Hebraica Macabi

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Primer tiempo

Donald Sims comenzó tomando las riendas de la generación en el local, mientras que Hebraica Macabi apeló a ganar ritmo con sus extranjeros caribeños. El juego de Ángel Matías y Juan Miguel Suero prevaleció en el arranque y sumando algunos puntos de contraataque que cosechó el Macabeo con una intensa defensa, el equipo de Leonardo Zylbersztein comenzó ocho arriba, con nueve puntos de corrida.

El Pato creció tras minuto cuando empezó a rotar la pelota por el perímetro, para mejorar la calidad de sus lanzamientos de afuera y levantar los porcentajes. Pero el Macabeo mantuvo alta su eficiencia ofensiva y lideró al primer descanso por 29-24.

El juego se estacionó en el segundo cuarto. Biguá encontró una mejoría defensiva con un quinteto mayormente nacional, mientras que el Hebreo también fue sólido en el cinco contra cinco. Triples en transición de Santiago Fernández le permitieron a la visita tomar 13 de ventaja.

La previa

El torneo se estrena con un partidazo en Villa Biarritz, donde Biguá recibirá a Hebraica Macabi con el arbitraje de Adrián Vázquez, Carlos Romero y Pablo Premazzi.

El partido significa un choque de estilos, entre el Pato del brasileño Léo Costa, que apelará a tratar de darle un ritmo alto al juego, con seguramente tiros abiertos en transición; frente a un equipo de Leonardo Zylbersztein que acostumbra a defensas fuertes, muchos minutos de zona, aunque adelante tiene varios jugadores con talento ofensivo para jugar en posesiones cortas.

Ambos se conforman con una muy buena tripleta extranjera, aunque el de Villa Biarritz tendrá la baja de Josh Cunningham. En su lugar jugará el campeón de la Liga de Ascenso con Trouville, Dennis McKinney, que había llegado para reemplazar temporalmente a Tanksley Efianayi por desgarro, pero ante la demora en el inicio del torneo, estará a la orden. La vuelta de Donald Sims marca el principal atractivo de la jornada en un partido marcado por el potencial en ataque que tienen ambos planteles.

Mathías Calfani, aún poniéndose a tono físicamente, no estará a la orden y tampoco.

Defensor Sporting vs. Goes

La jornada se complementará con otra buena propuesta en el Óscar Magurno, donde Defensor Sporting recibirá a Goes, con el arbitraje de Andrés Bartel, Martín Rial y Gonzalo Paz.

Para el Misionero puede ser una buena oportunidad para sumar. Marcelo Signorelli tuvo mucho tiempo de trabajo con el equipo, en el partido presentación se vio un plantel a tono y un optimista rendimiento de la tripleta extranjera, en contrapartida a la del Fusionado, que tuvo un gran rendimiento de Nick Davis en los amistosos, pero el resto dejó dudas. Gonzalo Brea conformó un gran plantel de nacionales, su termómetro en el arranque.