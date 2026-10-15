La Liga Uruguaya de Básquetbol cambió su fijación a pedido de los clubes: habrá partidos de lunes a sábado

Los clubes de la Liga Uruguaya de Básquetbol cambiaron la intención inicial de Tenfield para la disputa del torneo. Intentando no alejar al público de las canchas acordaron las 19:15 y las 21:30 como horarios oficiales, bajando de esta manera de tres a dos la cantidad de partidos diarios para que todos sean televisados.

Para cumplir con el calendario y no pisar los partidos ahora el calendario tendrá partidos de lunes a sábado, disputándose dos por día. Ahora el torneo lo abrirán Biguá frente a Hebraica Macabi en Villa Biarritz, el lunes a las 19:15 horas, seguido de Defensor Sporting ante Goes en cancha de Welcome, a las 21:30.

La fecha continuará el martes a las 19:15 con Malvín ante Atenas en el Juan Francisco Canil, mientras que a las 21:30 habrá acción en el Polideportivo del Gran Parque Central, donde Nacional y Aguada disputarán un estelar encuentro, sin público.

La primera se cierra el miércoles. A las 19:15 el Doña Natividad Rivera recibirá un duelo directo entre Larrañaga y Unión Atlética, y cerrarán la etapa Urunday Universitario frente a Peñarol en el Cr. Osvaldo Dohir.

La segunda etapa irá a partir del jueves. 19:15 Nacional visita el Antonio María Borderes para enfrentarse a Atenas. A continuación Goes se estrenará en el Estadio Plaza de las Misiones frente a Malvín.

El viernes en el primer turno Biguá volverá a ser local ante Larrañaga, mientras que Aguada tendrá su primera presentación en el Estadio Propio Aguatero, ante Unión Atlética.

La fecha se cerrará el sábado a las 21:30 con Hebraica Macabi y Urunday Universitario en el Romeo Schinca. Peñarol postergará su primer partido en el Palacio, al Defensor Sporting viajar a la Liga Sudamericana de Básquetbol.

Los detalles de las primeras dos fechas

LUNES 19

Bigua vs. Hebraica Macabi

Hora: 19:15

Cancha: Bigua

Defensor Sporting vs. Goes

Hora: 21:30

Cancha: Welcome

MARTES 20

Malvín vs. Atenas

Hora: 19:15

Cancha: Malvín

Nacional vs. Aguada

Hora: 21:30

Cancha: Gran Parque Central

MIÉRCOLES 21

Larrañaga vs. Unión Atlética

Hora: 19:15

Cancha: Larrañaga

Urunday Universitario vs. Peñarol

Hora: 21:30

Cancha: Urunday Universitario

JUEVES 22

Atenas vs. Nacional

Hora: 19:15

Cancha: Atenas

Goes vs. Malvín

Hora: 21:30

Cancha: Goes

VIERNES 23

Bigua vs. Larrañaga

Hora: 19:15

Cancha: Bigua

Aguada vs. Unión Atlética

Hora: 21:30

Cancha: Aguada

SÁBADO 24

Hebraica Macabi vs. Urunday Universitario

Hora: 21:30

Cancha: Larre Borges