La Liga Uruguaya de Básquetbol cambió su fijación a pedido de los clubes: habrá partidos de lunes a sábado
El torneo modificó los horarios para que sean más amistosos con el hincha que desee ir a la cancha. 19:15 y 21:30 serán los horarios oficiales. Se jugará de lunes a sábado, todos televisados.
Los clubes de la Liga Uruguaya de Básquetbol cambiaron la intención inicial de Tenfield para la disputa del torneo. Intentando no alejar al público de las canchas acordaron las 19:15 y las 21:30 como horarios oficiales, bajando de esta manera de tres a dos la cantidad de partidos diarios para que todos sean televisados.
Para cumplir con el calendario y no pisar los partidos ahora el calendario tendrá partidos de lunes a sábado, disputándose dos por día. Ahora el torneo lo abrirán Biguá frente a Hebraica Macabi en Villa Biarritz, el lunes a las 19:15 horas, seguido de Defensor Sporting ante Goes en cancha de Welcome, a las 21:30.
La fecha continuará el martes a las 19:15 con Malvín ante Atenas en el Juan Francisco Canil, mientras que a las 21:30 habrá acción en el Polideportivo del Gran Parque Central, donde Nacional y Aguada disputarán un estelar encuentro, sin público.
La primera se cierra el miércoles. A las 19:15 el Doña Natividad Rivera recibirá un duelo directo entre Larrañaga y Unión Atlética, y cerrarán la etapa Urunday Universitario frente a Peñarol en el Cr. Osvaldo Dohir.
La segunda etapa irá a partir del jueves. 19:15 Nacional visita el Antonio María Borderes para enfrentarse a Atenas. A continuación Goes se estrenará en el Estadio Plaza de las Misiones frente a Malvín.
El viernes en el primer turno Biguá volverá a ser local ante Larrañaga, mientras que Aguada tendrá su primera presentación en el Estadio Propio Aguatero, ante Unión Atlética.
La fecha se cerrará el sábado a las 21:30 con Hebraica Macabi y Urunday Universitario en el Romeo Schinca. Peñarol postergará su primer partido en el Palacio, al Defensor Sporting viajar a la Liga Sudamericana de Básquetbol.
Los detalles de las primeras dos fechas
LUNES 19
Bigua vs. Hebraica Macabi
Hora: 19:15
Cancha: Bigua
Defensor Sporting vs. Goes
Hora: 21:30
Cancha: Welcome
MARTES 20
Malvín vs. Atenas
Hora: 19:15
Cancha: Malvín
Nacional vs. Aguada
Hora: 21:30
Cancha: Gran Parque Central
MIÉRCOLES 21
Larrañaga vs. Unión Atlética
Hora: 19:15
Cancha: Larrañaga
Urunday Universitario vs. Peñarol
Hora: 21:30
Cancha: Urunday Universitario
JUEVES 22
Atenas vs. Nacional
Hora: 19:15
Cancha: Atenas
Goes vs. Malvín
Hora: 21:30
Cancha: Goes
VIERNES 23
Bigua vs. Larrañaga
Hora: 19:15
Cancha: Bigua
Aguada vs. Unión Atlética
Hora: 21:30
Cancha: Aguada
SÁBADO 24
Hebraica Macabi vs. Urunday Universitario
Hora: 21:30
Cancha: Larre Borges
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