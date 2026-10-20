Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: la primera fecha continúa con Malvín vs. Atenas y Nacional vs. Aguada
La jornada de este martes se cierra con un partidazo entre dos candidatos al título que intentarán comenzar con el pie derecho la nueva temporada.
La Liga Uruguaya de Básquetbol vive este martes su segunda jornada de actividad con dos partidos más que interesantes porque a primera hora será el turno de que se midan Malvín ante Atenas a las 19:15, mientras que el plato fuerte comenzará a las 21:30 cuando choquen Nacional y Aguada.
Cabe recordar que este lunes se disputaron los dos primeros partidos de la temporada 2026/27 que terminaron con triunfos de Biguá ante Hebraica Macabi por 92-86 y de Defensor Sporting ante Goes por 83-64.
Malvín vs. Atenas
El Malvín de Pablo López nunca es un equipo a descartar y menos para esta temporada que apostó por un brasileño con raíces uruguayos como Fernando Salsamendi, que aspira a darle el salto de calidad a un equipo siempre peligroso, aunque no estará en el estreno por lesión.
Por su parte Atenas, con Mauricio Rodríguez a la cabeza, es uno de los equipos que apuesta a pelear por la permanencia, más allá de renovar la ilusión en el inicio de esta campaña.
Nacional vs. Aguada
Con Álvaro Ponce a la cabeza, Nacional siempre es un candidato firme a ganar el título que conquistó hace dos temporadas, sin dejar de mirar de reojo la competencia internacional. Su estreno será duro porque se enfrenta a otro de los equipos que busca ser animador del certamen.
Ese otro equipo es Aguada de Germán Cortizas que mantiene en sus filas a una pieza clave como Santiago Vidal y que irá por la revancha luego de perder las finales de la pasada temporada.
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