Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: la primera fecha continúa con Malvín vs. Atenas y Nacional vs. Aguada

La Liga Uruguaya de Básquetbol vive este martes su segunda jornada de actividad con dos partidos más que interesantes porque a primera hora será el turno de que se midan Malvín ante Atenas a las 19:15, mientras que el plato fuerte comenzará a las 21:30 cuando choquen Nacional y Aguada.

Cabe recordar que este lunes se disputaron los dos primeros partidos de la temporada 2026/27 que terminaron con triunfos de Biguá ante Hebraica Macabi por 92-86 y de Defensor Sporting ante Goes por 83-64.

Malvín vs. Atenas

El Malvín de Pablo López nunca es un equipo a descartar y menos para esta temporada que apostó por un brasileño con raíces uruguayos como Fernando Salsamendi, que aspira a darle el salto de calidad a un equipo siempre peligroso, aunque no estará en el estreno por lesión.

Por su parte Atenas, con Mauricio Rodríguez a la cabeza, es uno de los equipos que apuesta a pelear por la permanencia, más allá de renovar la ilusión en el inicio de esta campaña.

ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO

Supreme Hannah con los colores de Malvín. Foto: @ClubMalvin.

Nacional vs. Aguada

Con Álvaro Ponce a la cabeza, Nacional siempre es un candidato firme a ganar el título que conquistó hace dos temporadas, sin dejar de mirar de reojo la competencia internacional. Su estreno será duro porque se enfrenta a otro de los equipos que busca ser animador del certamen.

Ese otro equipo es Aguada de Germán Cortizas que mantiene en sus filas a una pieza clave como Santiago Vidal y que irá por la revancha luego de perder las finales de la pasada temporada.

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